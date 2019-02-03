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    Слуцкий радовался победе в два мяча, а через минуту получил ничью


    3
    Голосов: 7
    03.02.2019 09:50
    VAR работает и в Голландии.

    «Витесс» Слуцкого борется за место в семерке и хочет попасть в Лигу Европы. «Херенвен» скатился и пытается уйти дальше от зоны вылета. Команды решают разные задачи, а «Витесс» в их матче считался фаворитом. По самой игре все вышло сложно: «Херенвен» больше владел мячом, имел моменты и в два раза опаснее бил в створ (6-3). «Витесс» работал на результат и использовал оборонительную тактику.

    Даже так все равно получился исторический рекорд. Еще в первом тайме Али забил 1000-й домашний гол «Витесса» в высшем дивизионе.

    Общие цифры по голам в такой ситуации долго смотрелись не совсем логично. «Витесс» повел со счетом 2:1 в середине второго тайма и удерживал результат почти до финального свистка. Уже в добавленное время Эдегор забил третий гол и Слуцкий расслабленно улыбнулся. Дальше – хаос. Система VAR определила нарушение в штрафной «Витесса» еще до момента с голом, судья поставил результативный пенальти в ворота «Витесса», исход быстро поменялся на ничью.

    Эмоции Слуцкого в тот момент были уже такими:

    «Я впервые в карьере имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация, ведь я радовался голу и счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять, потому что похоже на плохой сон. Пересматривал момент и не думаю, что это пенальти, но судья принял решение», – сказал Слуцкий уже после матча. Его «Витесс» остался на пятом месте и ждет матчей конкурентов. Если «Утрехт» выиграет у «Зволле», то «Витесс» упадет еще на строчку ниже.

    Вот дайджест актуальных новостей из «Витесса» Слуцкого:

    • «Витесс» вылетел из Кубка Голландии, где в четвертьфинале проиграл АЗ (0:2). Это единственная серьезная неудача даже при серии сложных матчей. В команде хорошая атмосфера, а братья Березуцкие уже влились в коллектив и дают веселые интервью.
    • Последнюю победу команда одержала 18 января, когда обыграла «Эксельсиор» (3:2). После этого в чемпионате проиграли «Фортуне» из-за грубой ошибки вратаря Эдуарду в конце матча.
    • Единственным зимним трансфером стал Мохаммед Дауда. 20-летний ганский нападающий пришел в аренду из «Андерлехта», а по окончании сезона сможет подписать с «Витессом» полноценный контракт. Были переговоры по Джано, но тот ушел в «Крылья Советов».
    • Лучший бомбардир команды – Брайн Линссен. Он забил уже восемь раз и сделал еще два ассиста. У Мартина Эдегора 3+4 за 17 матчей. Эти двое весь сезон остаются лидерами «Витесса».
    • Даже при важных задачах на чемпионат Слуцкий привлекает к составу молодежь. 18-летний парень Рихонел Маргарет впервые сыграл на взрослом уровне в матче с «Эксельсиором» и расплакался в раздевалке. После матча с «Херенвеном» почти плакал уже сам Слуцкий.

    text

    Публикация от text (@mijnvitesse)

    VAR влияет на результаты и меняет расклады по всем чемпионатам, но даже такие эпизоды по-прежнему выглядят спорно и могут трактоваться в обе стороны. Эмоции Слуцкого понятны, а у его команды все могло быть еще лучше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Витесс», ФК «Херенвен»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 февраля 2019, 10:58

      Как только это безобразие доберётся до России,я перестану смотреть и этот вид спорта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 20:20

      за бугром лёня что то невезунчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2406

      SarJr 3 февраля 2019, 13:19

      C VAR надо что-то делать и менять. Вчера в матче барсы и валенсии (момент с первым голом) судья даже смотреть не стал эпизод с фолом на месси. гол засчитали, а тут нет...

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > SarJr 3 февраля 2019, 15:13

      ну конечно золотого писюна обидели ату их

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2406

      SarJr > giluxa1963 3 февраля 2019, 19:21

      золотой - не золотой, а футбольные правила для всех должны быть одинаковы имхо. и это только свежий пример, такое случается постоянно

      0
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