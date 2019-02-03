Слуцкий радовался победе в два мяча, а через минуту получил ничью

VAR работает и в Голландии.

«Витесс» Слуцкого борется за место в семерке и хочет попасть в Лигу Европы. «Херенвен» скатился и пытается уйти дальше от зоны вылета. Команды решают разные задачи, а «Витесс» в их матче считался фаворитом. По самой игре все вышло сложно: «Херенвен» больше владел мячом, имел моменты и в два раза опаснее бил в створ (6-3). «Витесс» работал на результат и использовал оборонительную тактику.

Даже так все равно получился исторический рекорд. Еще в первом тайме Али забил 1000-й домашний гол «Витесса» в высшем дивизионе.

twit text —text (@MijnVitesse) 2 февраля 2019 г.

Общие цифры по голам в такой ситуации долго смотрелись не совсем логично. «Витесс» повел со счетом 2:1 в середине второго тайма и удерживал результат почти до финального свистка. Уже в добавленное время Эдегор забил третий гол и Слуцкий расслабленно улыбнулся. Дальше – хаос. Система VAR определила нарушение в штрафной «Витесса» еще до момента с голом, судья поставил результативный пенальти в ворота «Витесса», исход быстро поменялся на ничью.

Эмоции Слуцкого в тот момент были уже такими:

twit text — Football 24/7 (@Foet247Benelux) 2 февраля 2019 г.

«Я впервые в карьере имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация, ведь я радовался голу и счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять, потому что похоже на плохой сон. Пересматривал момент и не думаю, что это пенальти, но судья принял решение», – сказал Слуцкий уже после матча. Его «Витесс» остался на пятом месте и ждет матчей конкурентов. Если «Утрехт» выиграет у «Зволле», то «Витесс» упадет еще на строчку ниже.

Вот дайджест актуальных новостей из «Витесса» Слуцкого:

«Витесс» вылетел из Кубка Голландии , где в четвертьфинале проиграл АЗ (0:2). Это единственная серьезная неудача даже при серии сложных матчей. В команде хорошая атмосфера, а братья Березуцкие уже влились в коллектив и дают веселые интервью.

, где в четвертьфинале проиграл АЗ (0:2). Это единственная серьезная неудача даже при серии сложных матчей. В команде хорошая атмосфера, а братья Березуцкие уже влились в коллектив и дают веселые интервью. Последнюю победу команда одержала 18 января, когда обыграла «Эксельсиор» (3:2). После этого в чемпионате проиграли «Фортуне» из-за грубой ошибки вратаря Эдуарду в конце матча.

Единственным зимним трансфером стал Мохаммед Дауда. 20-летний ганский нападающий пришел в аренду из «Андерлехта», а по окончании сезона сможет подписать с «Витессом» полноценный контракт. Были переговоры по Джано, но тот ушел в «Крылья Советов».

Лучший бомбардир команды – Брайн Линссен. Он забил уже восемь раз и сделал еще два ассиста. У Мартина Эдегора 3+4 за 17 матчей. Эти двое весь сезон остаются лидерами «Витесса».

Даже при важных задачах на чемпионат Слуцкий привлекает к составу молодежь. 18-летний парень Рихонел Маргарет впервые сыграл на взрослом уровне в матче с «Эксельсиором» и расплакался в раздевалке. После матча с «Херенвеном» почти плакал уже сам Слуцкий.

text text text Публикация от text (@mijnvitesse) 2 Фев 2019 в 12:57 PST

VAR влияет на результаты и меняет расклады по всем чемпионатам, но даже такие эпизоды по-прежнему выглядят спорно и могут трактоваться в обе стороны. Эмоции Слуцкого понятны, а у его команды все могло быть еще лучше.

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