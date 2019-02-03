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    Наши жгут в Европе. Черышев расстроил «Камп Ноу», а Головин забил в Лиге 1


    3.4
    Голосов: 17
    03.02.2019 00:30
    Позитивная суббота для обоих.

    Черышев

    У Дениса Черышева в «Валенсии» пока не складывается. Клуб болтается за пределами еврокубковой шестерки, гигантские летние траты пока себя никак не оправдали, но на «Месталье» невзлюбили только лишь Дениса – его постоянно освистывают. Все это смотрится смешно и глупо на фоне того, что:

    • За Гуэдеша отвалили аж 40 миллионов евро, но тот за 10 матчей отдал один голевой пас (у Черышева – 2+2);
    • Еще 22 млн потратили на Кондогбиа, который просыпается на матчи ЛЧ и обратно засыпает в чемпионате (статистика довольно скудная);
    • 16 миллионов «Валенсии» стоил Гамейро, у которого три гола в 17 матчах;
    • Минус еще 15 млн на Диакаби, который выделяется разве что желтыми карточками;
    • Еще тридцатник был выброшен на Пиччини, Васса (эти двое – ок, но далеко не звезды), Мурильо (аж один матч за полгода) и аренду Батшуайи (один гол в 15 матчах);
    • Черышев же – арендованный игрок, который во всем виноват.

    Ненавистный публике россиянин вышел в основном составе на матч против «Барселоны» на «Камп Ноу». Он уже на третьей минуте попал в штангу, а при счете 1:0 в пользу «Валенсии» выполнил классный навес, после которого сфолили на Вассе – пенальти и 2:0.

    Полноценную голевую передачу он чуть не записал себе во втором тайме – все усилия партнера запорол обидным промахом Родриго. «Валенсия» не удержала преимущество – 2:2. Черышев провел невыдающийся матч по цифрам, но есть факты: один его навес привел к пенальти, другой – обязан был стать голевым, а еще было то, что не отразишь в статистике – Денис регулярно отрабатывал и не давал разбежаться юркому Нелсону Семеду. Сыграть так смело и эффективно на легендарном хоть и довольно молчаливом стадионе «Барсы» может далеко не каждый, но у Черышева получилось. Поиски крайнего в лице россиянина – это проблемы исключительно «Местальи». Сегодня он вообще не заслужил упреков.

    Головин

    Не складывалось долго и у Головина в «Монако», но в последнее время пошло лучше: в прошлой игре он забил «Генгаму» в Кубке лиги, а сейчас – «Тулузе». Два гола как под копирку – проникающий пас Желсона Мартинша, а затем точный удар россиянина из пределов штрафной. Оба игрока отработали эпизод идеально: паса точнее не придумаешь, исполнение на топовом уровне двумя касаниями.

    «Монако» выиграл 2:1 (свой дебютный гол также забил Фабрегас), а Головин был однозначно лучшим игроком матча:

    • Чаще всех бил по воротам (четыре удара);
    • Никто не отдавал ключевые передачи чаще него (три);
    • Точность передач – вторая в команде (и какая – 88,9%!);
    • Также в статистике есть три удачные обводки и три точные длинные передачи из трех;
    • На его счету даже один точный отбор и два перехвата.

    Интересно, что по рейтингу WhoScored Головин в матчах Лиги 1 до этого дня ни разу не получил оценки выше 6,8. Сегодняшняя – 8,58, это настоящий прорыв.

    А еще символично, что Головин забивает при тренере, который его и покупал: два матча – два гола. Вообще, для двух наших легионеров и героев ЧМ-2018 суббота выдалась успешной. Но гордиться ребятами хочется почаще.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 февраля 2019, 15:53

      Охренеть как зажгли. Скромнее надо быть, жгут Месси, Роналду и др., а нашим парням до зажигал еще далеко. Удачи им.

      1
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      Рейтинг: +6309

      Добрый Бобер 4 февраля 2019, 15:50

      Головину удачи, но что-то я не припомню его в героях ЧМ-2018. Или там все кто участвовал - герои?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 февраля 2019, 20:54

      Давай, Саня, паши! Ты ещё сможешь перековаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 3 февраля 2019, 20:45

      И это только начало...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 февраля 2019, 17:05

      Удачи нашим ребятам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 февраля 2019, 15:06

      да насыпал соли на свинячий хвост

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 февраля 2019, 10:44

      Матч не видел, но контратаку провели классно, как по учебнику! И Головин был в ней "первой скрипкой". Нравится это кому-то или нет.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 10:10

      головин-красава.... )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:39

      Я смотрел Барса-Валенсия, и Черышев, на мой взгляд, отыграл весьма посредственно. Ясное дело, что делать его козлом отпущения за все проблемы клуба - это смешно, но также смешно читать русскоязычные статьи, которые изо всех пытаются оправдать Черышева и Головина за не самую лучшую игру, просто потому, что они "наши".

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 февраля 2019, 08:54

      если говорить о Валенсии то там родриго на 3 гола моментов запорол ну и рано булки раслабили барса дожала

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