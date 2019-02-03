Наши жгут в Европе. Черышев расстроил «Камп Ноу», а Головин забил в Лиге 1

Позитивная суббота для обоих.

Черышев

У Дениса Черышева в «Валенсии» пока не складывается. Клуб болтается за пределами еврокубковой шестерки, гигантские летние траты пока себя никак не оправдали, но на «Месталье» невзлюбили только лишь Дениса – его постоянно освистывают. Все это смотрится смешно и глупо на фоне того, что:

За Гуэдеша отвалили аж 40 миллионов евро, но тот за 10 матчей отдал один голевой пас (у Черышева – 2+2);

Еще 22 млн потратили на Кондогбиа, который просыпается на матчи ЛЧ и обратно засыпает в чемпионате (статистика довольно скудная);

16 миллионов «Валенсии» стоил Гамейро, у которого три гола в 17 матчах;

Минус еще 15 млн на Диакаби, который выделяется разве что желтыми карточками;

Еще тридцатник был выброшен на Пиччини, Васса (эти двое – ок, но далеко не звезды), Мурильо (аж один матч за полгода) и аренду Батшуайи (один гол в 15 матчах);

Черышев же – арендованный игрок, который во всем виноват.

Ненавистный публике россиянин вышел в основном составе на матч против «Барселоны» на «Камп Ноу». Он уже на третьей минуте попал в штангу, а при счете 1:0 в пользу «Валенсии» выполнил классный навес, после которого сфолили на Вассе – пенальти и 2:0.

twit text — TRABZONSPOR VİDEO GOL (@skor_aninda) 2 февраля 2019 г.

Полноценную голевую передачу он чуть не записал себе во втором тайме – все усилия партнера запорол обидным промахом Родриго. «Валенсия» не удержала преимущество – 2:2. Черышев провел невыдающийся матч по цифрам, но есть факты: один его навес привел к пенальти, другой – обязан был стать голевым, а еще было то, что не отразишь в статистике – Денис регулярно отрабатывал и не давал разбежаться юркому Нелсону Семеду. Сыграть так смело и эффективно на легендарном хоть и довольно молчаливом стадионе «Барсы» может далеко не каждый, но у Черышева получилось. Поиски крайнего в лице россиянина – это проблемы исключительно «Местальи». Сегодня он вообще не заслужил упреков.

Головин

Не складывалось долго и у Головина в «Монако», но в последнее время пошло лучше: в прошлой игре он забил «Генгаму» в Кубке лиги, а сейчас – «Тулузе». Два гола как под копирку – проникающий пас Желсона Мартинша, а затем точный удар россиянина из пределов штрафной. Оба игрока отработали эпизод идеально: паса точнее не придумаешь, исполнение на топовом уровне двумя касаниями.

«Монако» выиграл 2:1 (свой дебютный гол также забил Фабрегас), а Головин был однозначно лучшим игроком матча:

Чаще всех бил по воротам (четыре удара);

Никто не отдавал ключевые передачи чаще него (три);

Точность передач – вторая в команде (и какая – 88,9%!);

Также в статистике есть три удачные обводки и три точные длинные передачи из трех;

На его счету даже один точный отбор и два перехвата.

Интересно, что по рейтингу WhoScored Головин в матчах Лиги 1 до этого дня ни разу не получил оценки выше 6,8. Сегодняшняя – 8,58, это настоящий прорыв.

А еще символично, что Головин забивает при тренере, который его и покупал: два матча – два гола. Вообще, для двух наших легионеров и героев ЧМ-2018 суббота выдалась успешной. Но гордиться ребятами хочется почаще.