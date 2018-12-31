«Надеемся, тренеры из нас выйдут такие же удачные, как и игроки». Березуцкие дали интервью «Витессу» по-английски

Помощники главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого Василий и Алексей Березуцкие рассказали, чего ждут от своей тренерской карьеры.

Березуцкие вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале января. Ранее они под руководством Слуцкого выступали в ЦСКА и сборной России.

– Алексей и Василий, эта тренировка – ваша первая в форме «Витесса». Как впечатления?

(Василий). – Это очень хороший опыт. Хорошее место, хорошая погода, футболисты работают на полную. Всe в полном порядке.

(Алексей). – С момента нашего прихода сюда мы поняли, что игроки хорошо подготовлены технически и находятся в прекрасной форме.

– Вы завершили карьеры футболистов, а теперь стали тренерами.

(Василий). – Да, мы надеемся, что тренеры из нас выйдут такие же удачные, как и футболисты.

(Алексей). – Или даже лучше.

(Василий). – Да, возможно. Мы тренируемся вместе с ребятами и помогаем советами, потому что один год вне футбола – это не так долго, чтобы потерять навыки.

Со Слуцким мы знакомы долгое время, он очень хороший тренер. Когда он предложил нам эту работу, мы были очень рады. Это отличный шанс научиться чему-то, что на данный момент очень важно. Мы знаем его тактику и принципы, нам легко их объяснить футболистам. Мы уже прошли через все ошибки, когда вместе работали в ЦСКА.

– Есть ли у вас лично идеи насчeт тактики?

(Алексей). – Наверное, это не так важно. Большой босс здесь Слуцкий, а мы просто помощники. Максимум можем что-нибудь посоветовать, но все решения принимает он.

– Последний вопрос – от наших болельщиков. Как отличать вас друг от друга?

(Василий). – Это легко. Я ломал нос пять раз. Просто посмотрите на него, он кривой.

(Алексей). – А ещe он ниже, чем я.

(Василий.) – Вообще, я красивее и умнее. Еще я очень скромный, разумеется.

– И с чувством юмора у вас всe в порядке.

(Василий). Ну, да.