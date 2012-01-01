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    Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»

    Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал увольнение Романа Шаронова, который возглавлял казанскую команду с лета 2019 года.

    «Пока не могу сказать, останусь я или нет. Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить.

    Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта», – сказал Кузьмин.

    • Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.
    • После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

    Шаронов расторг контракт с «Рубином»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Снег 23 минуты назад

      Ой... НЕ звезди! А то не видно было, что это за тренер...

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8902

      KLIM777 26 минут назад

      Кузьмина надо следом отправить.

      очень удивительным стало. Команда идет на 4 месте снизу, до последнего 4 очка)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13138

      bset 46 минут назад

      В зоне стыков команда идет после круга с небольшим. Отставка была вопросом времени.

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