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  • Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»

Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»

17 декабря 2019, 15:22
4

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал увольнение Романа Шаронова, который возглавлял казанскую команду с лета 2019 года.

«Пока не могу сказать, останусь я или нет. Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить.

Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта», – сказал Кузьмин.

  • Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.
  • После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Шаронов расторг контракт с «Рубином»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег Слуцкий Леонид Шаронов Роман
Комментарии (4)
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bset
1576585499
В зоне стыков команда идет после круга с небольшим. Отставка была вопросом времени.
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Снег
1576586909
Ой... НЕ звезди! А то не видно было, что это за тренер...
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Lester84
1576589064
То есть 13 место и 1 очко от зоны вылета - для него ожидаемо и нормальный результат?
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paracetamol
1576596202
Расчищают место неудачника Ааронова для неудачника Слуцкера.
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