Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал увольнение Романа Шаронова, который возглавлял казанскую команду с лета 2019 года.

«Пока не могу сказать, останусь я или нет. Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным. Узнал все из прессы, как и остальные помощники. После мы переговорили с Романом, но не обсуждали будущее. Сейчас сложно все переварить.

Слуцкий? Пока все это слухи. Не вижу смысла о чем-то говорить. Если мне поступит предложение остаться в тренерском штабе, приму его. Я еще начинающий тренер, мне было бы интересно поработать с таким специалистом. Важно продолжать набираться опыта», – сказал Кузьмин.

Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.

в июне. После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Шаронов расторг контракт с «Рубином»



