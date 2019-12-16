Шаронов расторг контракт с «Рубином»

В понедельник «Рубин» расторг соглашение с тренером Романом Шароновым..

«ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте клуба

Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.

в июне. После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку