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Шаронов расторг контракт с «Рубином»

16 декабря 2019, 13:44
5

В понедельник «Рубин» расторг соглашение с тренером Романом Шароновым..

«ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте клуба

  • Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.
  • После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Шаронов Роман
Комментарии (5)
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Lester84
1576493808
Неудивительно - на пламенных речах в раздевалке и на голом энтузиазме Шаронова далеко не уедешь. После того как в прошлом году у них нормальные игроки разбежались - сразу думал, что за выживание будут бороться в этом сезоне. В начале сезона они приятно удивили, а к перерыву все встало на свои места
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ilichkadr
1576500792
Правильно сделал, что расторг, помойка ещё та....... Сегодня футбол в республике ни кому не нужен.
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Taps
1576510067
Шаронову учиться и учиться ... А он хотел с наскока.
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zigbert
1576518944
Вот нельзя сказать что у него в Рубине было совсем плохо.
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evgevg13
1576521687
Недолго музыка играла...
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