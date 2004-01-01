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    Шаронов расторг контракт с «Рубином»

    В понедельник «Рубин» расторг соглашение с тренером Романом Шароновым..

    «ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте клуба

    • Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Курбана Бердыева в июне.
    • После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

    Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5807

      ilichkadr 26 минут назад

      Правильно сделал, что расторг, помойка ещё та....... Сегодня футбол в республике ни кому не нужен.

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      Рейтинг: +8884

      KLIM777 2 часа назад

      Начало было очень неплохим...

      0
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      Рейтинг: +4548

      Lester84 2 часа назад

      Неудивительно - на пламенных речах в раздевалке и на голом энтузиазме Шаронова далеко не уедешь. После того как в прошлом году у них нормальные игроки разбежались - сразу думал, что за выживание будут бороться в этом сезоне. В начале сезона они приятно удивили, а к перерыву все встало на свои места

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