Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

В руководстве «Рубина» недовольны результатами команды. Казанцы допускают, что зимой де-факто главный тренер Роман Шаронов будет отправлен в отставку.

«У «Рубина» осталось два матча до зимней паузы: против «Ахмата» и «Сочи». По итогам этих игр будет принято решение о возможном увольнении», – пишет в телеграме журналист Андрей Панков.