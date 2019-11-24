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Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

24 ноября 2019, 15:35
5

В руководстве «Рубина» недовольны результатами команды. Казанцы допускают, что зимой де-факто главный тренер Роман Шаронов будет отправлен в отставку.

«У «Рубина» осталось два матча до зимней паузы: против «Ахмата» и «Сочи». По итогам этих игр будет принято решение о возможном увольнении», – пишет в телеграме журналист Андрей Панков.

  • «Рубин» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне вылета.
  • За 17 матчей казанцы забили девять голов – меньше всех.
  • Шаронова назначили летом.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в телеграме - более 1,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Рубин Шаронов Роман
Комментарии (5)
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Spinorr
1574599307
Это было очевидно, не зачем было и назначать.
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InterMilLano1908
1574601191
Жаль, а начинал очень хорошо.
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DOCTOR PENALTY
1574601620
Жесть! (это тоже, кстати, металл)
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семёнычев
1574607653
никто и не заметит.. Шаронов и так не Главный, там есть другой, который интервью даёт... а по сути, что от Шаронова хотят? Рубин идёт по графику: количество очков должно совпадать с количеством матчей- оно так и есть...
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Рубинище
1574619832
Осталось Григаряна назначить, - что б уж совсем. ..
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