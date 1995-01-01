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    Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

    В руководстве «Рубина» недовольны результатами команды. Казанцы допускают, что зимой де-факто главный тренер Роман Шаронов будет отправлен в отставку.

    «У «Рубина» осталось два матча до зимней паузы: против «Ахмата» и «Сочи». По итогам этих игр будет принято решение о возможном увольнении», – пишет в телеграме журналист Андрей Панков.

    • «Рубин» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне вылета.
    • За 17 матчей казанцы забили девять голов – меньше всех.
    • Шаронова назначили летом.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в телеграме - более 1,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1877

      семёнычев 8 минут назад

      никто и не заметит..
      Шаронов и так не Главный, там есть другой, который интервью даёт...
      а по сути, что от Шаронова хотят? Рубин идёт по графику: количество очков должно совпадать с количеством матчей- оно так и есть...

      0
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      Рейтинг: +14931

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жесть! (это тоже, кстати, металл)

      0
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      Рейтинг: +3031

      InterMilLano1908 1 час назад

      Жаль, а начинал очень хорошо.

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      Рейтинг: +331

      Spinorr 2 часа назад

      Это было очевидно, не зачем было и назначать.

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