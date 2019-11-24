Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

В руководстве «Рубина» недовольны результатами команды. Казанцы допускают, что зимой де-факто главный тренер Роман Шаронов будет отправлен в отставку.
«У «Рубина» осталось два матча до зимней паузы: против «Ахмата» и «Сочи». По итогам этих игр будет принято решение о возможном увольнении», – пишет в телеграме журналист Андрей Панков.
- «Рубин» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне вылета.
- За 17 матчей казанцы забили девять голов – меньше всех.
- Шаронова назначили летом.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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