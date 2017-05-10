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    Кузьмин жалеет о времени, потраченном на выступление за «Локомотив»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин признался, что жалеет о времени, которое он потратил на выступление за «Локомотив». Россиянин подчеркнул, что хотел бы стать игроком казанской команды до своего перехода в стан железнодорожников в 2009 году.

    – И до «Локомотива» у меня был вариант попасть в «Рубин». Я выбрал «Локо» из-за того, что Москва и дом рядом. А что не получилось, не знаю. Не моя команда «Локомотив», и все.

    – Жалеете, что сразу в «Рубин» не перешли, а то застали бы чемпионские сезоны?

    – Есть такое, да. Наверное, из всей своей карьеры об этом только и жалею, что не пошел сразу в Казань.

    – А вас в «Рубин» лично Бердыев приглашал?

    – Да. Еще помню его первые слова тогда, что все равно ты оказался у нас (смеется).

    Источник: «Реальное время»

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    10.05.2017 13:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 мая 2017, 06:31

      Это хорош,что ты не пришелся ко двору..))
      А так,где мы еще нашли такого крайка и капитана!

      -1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 10 мая 2017, 17:03

      Игрок ты конечно хороший, но нех пиздеть! Жалеет он, если не пришолся ко двору то это твоя проблема а не Локо!!!

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