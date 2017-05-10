Кузьмин жалеет о времени, потраченном на выступление за «Локомотив»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин признался, что жалеет о времени, которое он потратил на выступление за «Локомотив». Россиянин подчеркнул, что хотел бы стать игроком казанской команды до своего перехода в стан железнодорожников в 2009 году.

– И до «Локомотива» у меня был вариант попасть в «Рубин». Я выбрал «Локо» из-за того, что Москва и дом рядом. А что не получилось, не знаю. Не моя команда «Локомотив», и все.

– Жалеете, что сразу в «Рубин» не перешли, а то застали бы чемпионские сезоны?

– Есть такое, да. Наверное, из всей своей карьеры об этом только и жалею, что не пошел сразу в Казань.

– А вас в «Рубин» лично Бердыев приглашал?

– Да. Еще помню его первые слова тогда, что все равно ты оказался у нас (смеется).