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«Рубин» объявил об уходе Кузьмина

24 мая 2018, 18:59
3

«Рубин» объявил о том, что защитник Олег Кузьмин покидает клуб. Стороны решили не продлевать истекающий в июне контракт по взаимному согласию.

37-летний футболист перебрался в Казань из «Локомотива» в 2010 году. С «Рубином» он выиграл бронзовые медали чемпионата России-2010, а также завоевал Кубок страны-2011/12 и Суперкубок-2012

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо «Рубину», сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал.

Отдельная благодарность болельщикам. Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, «Рубин»!» – сказал Кузьмин.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег
Комментарии (3)
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Ilya Lapsin
1527178080
Был хорошим играком,удачи ему.Хотя очень жаль.что уходит
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rubinovyi2
1527225005
Все-таки уходит..,как жаль. Спасибо Олежка тебе за игру,ты был сильный защитник,да и вперед идти,никогда не стеснялся!
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zigbert
1527226186
Хороший защитник.И в сборную привлекался. Если бы не травма... Удачи Олег.
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