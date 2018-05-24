«Рубин» объявил об уходе Кузьмина

«Рубин» объявил о том, что защитник Олег Кузьмин покидает клуб. Стороны решили не продлевать истекающий в июне контракт по взаимному согласию.

37-летний футболист перебрался в Казань из «Локомотива» в 2010 году. С «Рубином» он выиграл бронзовые медали чемпионата России-2010, а также завоевал Кубок страны-2011/12 и Суперкубок-2012

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо «Рубину», сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал.

Отдельная благодарность болельщикам. Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, «Рубин»!» – сказал Кузьмин.