Кузьмин: «В «Рубине» много проблем. Пытаемся исправить ситуацию»

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин после поражения в домашнем матче 25-го тура чемпионата России от «Терека» (0:1) заявил, что у команды имеются проблемы с игрой. Защитник подчеркнул, что каждый из футболистов должен сделать выводы из сложившейся ситуации.

— Олег, что происходит с командой?

— Не может команда победить. Не хватает борьбы, не хватает движения, много проблем, все мы прекрасно это понимаем, пытаемся исправить ситуацию.

— Это проблема взаимоотношения в команде или команды и тренера?

— С этим проблем нет, и в команде, и с тренером нормальные отношения, хороший коллектив. Это игровые проблемы.

— Сейчас турнирных задач нет. Как можно встряхнуться, что надо сделать?

— Выход один: нужно работать, не вешать голову, делать выводы. Каждому посмотреть, прежде всего, на себя. От этого уже отталкиваться.

— До наших ребят могут ветераны достучаться, а как быть с иностранцами? Есть такой человек, который с ними говорит на одном языке?

— У нас достаточно переводчиков, все друг друга понимают.

— Как вы себя чувствуете после долгого перерыва?

— Давно не играл: 11 месяцев – это не 10 дней. В первые минуты было тяжеловато, но в основном нормально, выдержал. Понятно, что еще не хватает игрового ритма, большой перерыв сказывается.

На данный момент «Рубин» имеет на своем счету 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.