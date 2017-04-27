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  • Кузьмин: «В «Рубине» много проблем. Пытаемся исправить ситуацию»

Кузьмин: «В «Рубине» много проблем. Пытаемся исправить ситуацию»

27 апреля 2017, 09:20
3

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин после поражения в домашнем матче 25-го тура чемпионата России от «Терека» (0:1) заявил, что у команды имеются проблемы с игрой. Защитник подчеркнул, что каждый из футболистов должен сделать выводы из сложившейся ситуации.

— Олег, что происходит с командой?

— Не может команда победить. Не хватает борьбы, не хватает движения, много проблем, все мы прекрасно это понимаем, пытаемся исправить ситуацию.

— Это проблема взаимоотношения в команде или команды и тренера?

— С этим проблем нет, и в команде, и с тренером нормальные отношения, хороший коллектив. Это игровые проблемы.

— Сейчас турнирных задач нет. Как можно встряхнуться, что надо сделать?

— Выход один: нужно работать, не вешать голову, делать выводы. Каждому посмотреть, прежде всего, на себя. От этого уже отталкиваться.

— До наших ребят могут ветераны достучаться, а как быть с иностранцами? Есть такой человек, который с ними говорит на одном языке?

— У нас достаточно переводчиков, все друг друга понимают.

— Как вы себя чувствуете после долгого перерыва?

— Давно не играл: 11 месяцев – это не 10 дней. В первые минуты было тяжеловато, но в основном нормально, выдержал. Понятно, что еще не хватает игрового ритма, большой перерыв сказывается.

На данный момент «Рубин» имеет на своем счету 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег
Комментарии (3)
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семёнычев
1493275994
Кузя, пиши рапорт на увольнение... У Граната-ключица, уКудряша- шнобель, Новосёла- перекупили, Мевлю хотят перекупить.. В одном хорошем коллективе кадровый голод...
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майкл
1493298294
Позорище одним словом
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