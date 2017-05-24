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    Кузьмин: «Как дела с новым контрактом с «Рубином»? Тишина полная»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин заявил, что до сих пор не получил предложения о продлении соглашения с казанским клубом. Текущий контракт 36-летнего футболиста истекает ближайшим летом.

    «Сейчас даже не могу ничего сказать. Тишина полная. Мой контракт рассчитан до конца июня. Нового соглашения мне не предложили. Руководство еще ничего не говорило. Что дальше? Не знаю. Пока планирую хорошенько отдохнуть. Другие варианты есть, но хотелось бы остаться в Казани. О завершении карьеры не думаю. Я все-таки пропустил год. Работал, восстанавливался. Есть желание еще поиграть», – сказал Кузьмин.

    Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 16:26
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