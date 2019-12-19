«Прихожу к Кузе на сборах, а за шторой – батарея пивных бутылок». Слуцкий пошутил над Кузьминым на экскурсии по базе «Рубина»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов и тренер казанцев Олег Кузьмин провели экскурсию по базе клуба новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
Сначала Сайманов показал Слуцкому его кабинет. «Шикарно», – отметил специалист.
Когда Слуцкому демонстрировали жилую комнату, тренер вспомнил историю, связанную с Кузьминым. «В Элисте прихожу в комнату к Кузе со Спешинским на сборах, а за шторой батарея пивных бутылок стоит. Помнишь, Кузя? Я даже сделал вид, что их не увидел», – рассказал Слуцкий.
- Ранее клуб сообщил, что Слуцкий будет работать со специалистами из тренерского штаба Романа Шаронова – Кузьминым, тренером вратарей Сергеем Козко и тренером по физподготовке Хавьером Нойей Сальсесом.
- В четверг бывший главный тренер «Витесса», «Халла» и ЦСКА официально возглавил «Рубин».
- Слуцкий подписал контракт на пять лет.
- Кузьмин и Слуцкий знакомы с 2002 года, когда последнего назначили тренером дубля элистинского «Уралана».
Источник: Ютуб-канал «Рубина»