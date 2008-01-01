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    Слуцкий: «Самое модное слово на сборе «Рубина» – «штраф». На общак коронован тренер Кузьмин. Он выполняет функцию вышибалы»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как в клубе работает система штрафов. За нее отвечает экс-игрок команды Олег Кузьмин.

    «Как говорит Олег Шатов, самое модное слово на первом сборе у нас «штраф». Поначалу мы доверили казну тренеру вратарей Сергею Козко, но он не справился с ответственностью. Его затрясло. Поступающие огромные суммы выбили его из колеи. Поэтому мы позже короновали на хранение общака тренера Олега Кузьмина. Он активнее в функции вышибалы.

    Деньги со штрафов уходят на командные активности. Ужины. Дополнительные медицинские расходы», – рассказал Слуцкий.

    «Это несложно. Процесс происходит ежедневно, штрафы у нас очень часто. Деньги – самое важное. Всегда приятно, когда тебе доверяют», – добавил сам Кузьмин.

    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
    • Команда тренируется сейчас в Турции.
    • 15 февраля «Рубин» должен провести товарищеский матч против «Урала».

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    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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