Слуцкий: «Самое модное слово на сборе «Рубина» – «штраф». На общак коронован тренер Кузьмин. Он выполняет функцию вышибалы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как в клубе работает система штрафов. За нее отвечает экс-игрок команды Олег Кузьмин.

«Как говорит Олег Шатов, самое модное слово на первом сборе у нас «штраф». Поначалу мы доверили казну тренеру вратарей Сергею Козко, но он не справился с ответственностью. Его затрясло. Поступающие огромные суммы выбили его из колеи. Поэтому мы позже короновали на хранение общака тренера Олега Кузьмина. Он активнее в функции вышибалы.

Деньги со штрафов уходят на командные активности. Ужины. Дополнительные медицинские расходы», – рассказал Слуцкий.

«Это несложно. Процесс происходит ежедневно, штрафы у нас очень часто. Деньги – самое важное. Всегда приятно, когда тебе доверяют», – добавил сам Кузьмин.