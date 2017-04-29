Кузьмин: «Мы должны как можно чаще радовать наших болельщиков»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о победе над «Локомотивом» (1:0) в рамках 26-го тура чемпионата России. По словам футболиста, в ситуации казанского клуба все победы тяжелые.

«Победы, особенно в нашей ситуации, – тяжелые, трудовые. Что делать с игрой? Тут метод один – работать, работать, работать. Задачи у нас, конечно, есть. Одна из них – как можно чаще радовать наших болельщиков, потому что в этом сезоне довольно часто их огорчали. И стараться выигрывать все оставшиеся матчи. Понятно, это сложно, но мы будем выходить на поле, чтобы все для этого сделать. Эта победа после серии неудач — как глоток воздуха», – сказал Кузьмин.

«Рубин» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 32 очка.