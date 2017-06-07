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    Кузьмин: «У меня есть желание остаться в «Рубине». Конкретика будет после 9 июня»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение футболиста истекает 30 июня текущего года.

    «Пока никаких новостей по контракту нет. Команду собирают 9 июня, через день вылетаем на сборы, наверное, что-то скажут насчет будущего. Думаю, что после собрания будет конкретика по поводу контракта. У меня есть желание продолжить карьеру в «Рубине», – сказал Кузьмин.

    36-летний Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.

    Источник: ТАСС

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    07.06.2017 15:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 15:26

      Думаю БКБ он сейчас нужен . Должен остаться с контрактом на 1 год .

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 июня 2017, 15:19

      Контракт продлят , Кузьмин авторитет и футболист хороший.

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