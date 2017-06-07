Кузьмин: «У меня есть желание остаться в «Рубине». Конкретика будет после 9 июня»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение футболиста истекает 30 июня текущего года.

«Пока никаких новостей по контракту нет. Команду собирают 9 июня, через день вылетаем на сборы, наверное, что-то скажут насчет будущего. Думаю, что после собрания будет конкретика по поводу контракта. У меня есть желание продолжить карьеру в «Рубине», – сказал Кузьмин.

36-летний Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.