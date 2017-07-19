Рейнгольд: «Игра центральных защитников «Рубина» не поддается никакой критике»

Сегодня Рейнгольд просто ДОМИНИРУЕТ в новостной ленте.... Видно дал пространное интервью, его расплодили на отрывки и теперь равномерно скармливают.... Ну да ладно... Но раздухарился он не дуром, всех критикует, никто не устраивает его лично и не представляет ценности для отечественного футбола.... Прям ураган стареющей души.... Весь в советах и заботах... Своё бы отрочество и юность вспомнил.... Сейчас на одной самоотдаче можно только газон вспахать, а ещё голы забивать надо....
Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал игру в обороне «Рубина» в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром». По его словам, в его времена за такую игру в центре защиты «башку отрывали».
«У тренера «Рубина» проблем выше крыши. Некем играть, надо что-то делать. Для начала укрепить тылы. Я посмотрел, как играли два центральных защитника «Рубина» против «Краснодара», – ну вы меня извините, это не поддается никакой критике. Ребята из Колумбии и Бразилии их просто «раздевали». На коротком рывке – вынимай. На коротком рывке – вынимай.
За такую игру в центре защиты башку раньше отрывали. Посмотрите состав «Рубина». Если выходит 37-летний Карадениз, на что надеяться? Уйдет Канунников – кто там останется? Защитник Кузьмин, которому 36? Рыжиков, которому столько же? Караул. Посмотрим, как выберется из такой ямы Бердыев», – заявил Рейнгольд.
В первом туре российской Премьер-лиге «Рубин» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.