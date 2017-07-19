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    Рейнгольд: «Игра центральных защитников «Рубина» не поддается никакой критике»

    Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал игру в обороне «Рубина» в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром». По его словам, в его времена за такую игру в центре защиты «башку отрывали».

    «У тренера «Рубина» проблем выше крыши. Некем играть, надо что-то делать. Для начала укрепить тылы. Я посмотрел, как играли два центральных защитника «Рубина» против «Краснодара», – ну вы меня извините, это не поддается никакой критике. Ребята из Колумбии и Бразилии их просто «раздевали». На коротком рывке – вынимай. На коротком рывке – вынимай.

    За такую игру в центре защиты башку раньше отрывали. Посмотрите состав «Рубина». Если выходит 37-летний Карадениз, на что надеяться? Уйдет Канунников – кто там останется? Защитник Кузьмин, которому 36? Рыжиков, которому столько же? Караул. Посмотрим, как выберется из такой ямы Бердыев», – заявил Рейнгольд.

    В первом туре российской Премьер-лиге «Рубин» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 11:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 12:08

      Сегодня Рейнгольд просто ДОМИНИРУЕТ в новостной ленте.... Видно дал пространное интервью, его расплодили на отрывки и теперь равномерно скармливают.... Ну да ладно... Но раздухарился он не дуром, всех критикует, никто не устраивает его лично и не представляет ценности для отечественного футбола.... Прям ураган стареющей души.... Весь в советах и заботах... Своё бы отрочество и юность вспомнил.... Сейчас на одной самоотдаче можно только газон вспахать, а ещё голы забивать надо....

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 19 июля 2017, 12:42

      потому что когда хрюшки просирают это сразу заговор

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 июля 2017, 11:48

      Никак.

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