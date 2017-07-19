Рейнгольд: «Игра центральных защитников «Рубина» не поддается никакой критике»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал игру в обороне «Рубина» в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром». По его словам, в его времена за такую игру в центре защиты «башку отрывали».

«У тренера «Рубина» проблем выше крыши. Некем играть, надо что-то делать. Для начала укрепить тылы. Я посмотрел, как играли два центральных защитника «Рубина» против «Краснодара», – ну вы меня извините, это не поддается никакой критике. Ребята из Колумбии и Бразилии их просто «раздевали». На коротком рывке – вынимай. На коротком рывке – вынимай.

За такую игру в центре защиты башку раньше отрывали. Посмотрите состав «Рубина». Если выходит 37-летний Карадениз, на что надеяться? Уйдет Канунников – кто там останется? Защитник Кузьмин, которому 36? Рыжиков, которому столько же? Караул. Посмотрим, как выберется из такой ямы Бердыев», – заявил Рейнгольд.

В первом туре российской Премьер-лиге «Рубин» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.