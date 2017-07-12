Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»

Успехов Бердыеву! Бердыев личность в футболе - он это доказал!
Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал приход в команду на должность главного тренера Курбана Бердыева.
Новый сезон РФПЛ казанцы начнут 16 июля домашней игрой против «Краснодара».
– Что поменялось в команде с приходом Курбана Бердыева?
– Можно сказать, что поменялось все. И тренировки – теории стало больше, дисциплина улучшилась.
– Курбан Бердыев сильно изменился за те три с половиной года, что его не было в Казани?
– Особых перемен я не заметил. Всегда в меру строгий. Все то же самое.