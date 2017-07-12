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  • Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»

Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»

12 июля 2017, 21:20
3

Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал приход в команду на должность главного тренера Курбана Бердыева.

Новый сезон РФПЛ казанцы начнут 16 июля домашней игрой против «Краснодара».

– Что поменялось в команде с приходом Курбана Бердыева?

– Можно сказать, что поменялось все. И тренировки – теории стало больше, дисциплина улучшилась.

– Курбан Бердыев сильно изменился за те три с половиной года, что его не было в Казани?

– Особых перемен я не заметил. Всегда в меру строгий. Все то же самое.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Бугимен
1499884551
Уже не будет того Рубина.Посмотрим как с Краснодаром сыграют.Ставлю на быков,что победят!
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Almazovich
1499890567
Успехов Бердыеву! Бердыев личность в футболе - он это доказал!
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