Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»

Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал приход в команду на должность главного тренера Курбана Бердыева.

Новый сезон РФПЛ казанцы начнут 16 июля домашней игрой против «Краснодара».

– Что поменялось в команде с приходом Курбана Бердыева?

– Можно сказать, что поменялось все. И тренировки – теории стало больше, дисциплина улучшилась.

– Курбан Бердыев сильно изменился за те три с половиной года, что его не было в Казани?

– Особых перемен я не заметил. Всегда в меру строгий. Все то же самое.