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    Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»

    Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал приход в команду на должность главного тренера Курбана Бердыева.

    Новый сезон РФПЛ казанцы начнут 16 июля домашней игрой против «Краснодара».

    – Что поменялось в команде с приходом Курбана Бердыева?

    – Можно сказать, что поменялось все. И тренировки – теории стало больше, дисциплина улучшилась.

    – Курбан Бердыев сильно изменился за те три с половиной года, что его не было в Казани?

    – Особых перемен я не заметил. Всегда в меру строгий. Все то же самое.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.07.2017 21:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 июля 2017, 23:16

      Успехов Бердыеву! Бердыев личность в футболе - он это доказал!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 21:35

      Уже не будет того Рубина.Посмотрим как с Краснодаром сыграют.Ставлю на быков,что победят!

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Бугимен 12 июля 2017, 22:10

      рубин выиграет!усилился хорошо!

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