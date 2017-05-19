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    Кузьмин: «Совершенно свободен и жду предложений»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин признался, что руководство казанского клуба не предлагало ему продлить контракт, истекающий в конце этого сезона. 36-летний футболист также сообщил, что имеет предложения от других команд.

    «О продлении контракта с руководством «Рубина» разговор не поднимали. Инициативу клуб не проявлял, пока тишина. Совершенно свободен и жду предложений. Они у меня есть, но пока об этом говорить не хочется. Все-таки хотел бы остаться в Казани.

    Наверное, «Рубин» ждет окончания сезона, а потом начнет разговоры. Это я так думаю, по крайней мере», — сказал Кузьмин.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кузьмин провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 00:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:36

      Да есть куда пойти Кузьмину с его-то опытом , тем более за бесплатно . .

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 мая 2017, 07:33

      Кузя нужен Рубину или по совету Грасии,еще какое-нить чудо прикупят?

      2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 19 мая 2017, 07:27

      Староват.хотя для защитника пару лет еще можно отбегать.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 мая 2017, 05:21

      В Ростове напряг с защитниками....теми более Кузмин хорошо знает Бердыева )))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > a-rakhmatov 19 мая 2017, 16:39

      Скорее Бердыев хорошо знает Кузьмина, и будет совсем не плохо, если он возьмёт его к себе, вторая молодость будет гарантирована

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