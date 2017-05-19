Кузьмин: «Совершенно свободен и жду предложений»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин признался, что руководство казанского клуба не предлагало ему продлить контракт, истекающий в конце этого сезона. 36-летний футболист также сообщил, что имеет предложения от других команд.

«О продлении контракта с руководством «Рубина» разговор не поднимали. Инициативу клуб не проявлял, пока тишина. Совершенно свободен и жду предложений. Они у меня есть, но пока об этом говорить не хочется. Все-таки хотел бы остаться в Казани.

Наверное, «Рубин» ждет окончания сезона, а потом начнет разговоры. Это я так думаю, по крайней мере», — сказал Кузьмин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кузьмин провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.