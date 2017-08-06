Кузьмин: «Думаю, все понимают, что «Рубину» нужно время»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин подчеркнул, что игрокам казанского клуба необходимо привыкнуть к новой тактической схеме. По словам россиянина, команда прибавляет от матча к матчу.

– Специалисты уверяют: пусть с очками у «Рубина» негусто, зато с каждым туром команда прибавляет. У вас такое же ощущение?

– Да. Постепенно сыгрываемся, привыкаем к новой тактической схеме. Думаю, все понимают: «Рубину» нужно время.

– При Бердыеве ваши функции на поле изменились?

– Безусловно. Ведь теперь мы действуем в три центральных защитника.

– Вы-то как были фланговым, так и остались.

– Это правда. Но все равно тут есть отличия, маленькие нюансы. Честно говоря, при расстановке 4-4-2, которую «Рубин» использовал в последние годы, чувствовал себя комфортнее. Ничего, скоро адаптируюсь. Лишь бы здоровье не подводило.