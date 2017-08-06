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    Кузьмин: «Думаю, все понимают, что «Рубину» нужно время»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин подчеркнул, что игрокам казанского клуба необходимо привыкнуть к новой тактической схеме. По словам россиянина, команда прибавляет от матча к матчу.

    – Специалисты уверяют: пусть с очками у «Рубина» негусто, зато с каждым туром команда прибавляет. У вас такое же ощущение?

    – Да. Постепенно сыгрываемся, привыкаем к новой тактической схеме. Думаю, все понимают: «Рубину» нужно время.

    – При Бердыеве ваши функции на поле изменились?

    – Безусловно. Ведь теперь мы действуем в три центральных защитника.

    – Вы-то как были фланговым, так и остались.

    – Это правда. Но все равно тут есть отличия, маленькие нюансы. Честно говоря, при расстановке 4-4-2, которую «Рубин» использовал в последние годы, чувствовал себя комфортнее. Ничего, скоро адаптируюсь. Лишь бы здоровье не подводило.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2017 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 05:47

      Понимаем и ждем результатов...

      0
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      Рейтинг: -178

      Ехaй Нахуй 6 августа 2017, 14:44

      А вот Ростсельмашу время совершенно не потребовалось,из переходных игр,сразу в серебрянные призёры,Лигу Чемпионов,а потом и вышли из группы ЛЕ и в 1/4 ЛЕ,

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ехaй Нахуй 6 августа 2017, 20:29

      Ростсельмаш с весны 13 года сыгрывался....
      до лета выживал, а серебро взял через полтора года после прихода Бердыева.....
      в Рубине Бердыев пока всего три месяца....

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 14:03

      Какое-то долгое привыкание к тактической схеме!...
      Или схему попроще нарисуйте, или надо вставать раньше и ложиться позже!!...
      Пора замыслы БКБ реализовывать... А то затянете до непотребного...
      "И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память..." (Михаил Жванецкий)

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