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    • Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого

    Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого

    Тренер «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на скандальное интервью Джордже Деспотовича.

    • Сербский футболист покинул клуб из Казани в январе 2022 года.
    • Этому предшествовал конфликт с Леонидом Слуцким.
    • Деспотович сравнил тренера с женщиной и обвинил его в отношении к людям «как к животным».

    – Если Деспот кого‑то оскорбил и задел словами, то скажу так: хороших расставаний не бывает. Это его мнение.

    Мне необязательно к нему прислушиваться. Сам Джордже работал по‑разному. Когда он работал и забивал – комфортно было, а когда перестал – его убрали.

    – Он говорит, что его выставили из команды за 30 минут. Сказали собирать вещи.

    – Ну как вот так можно? Вас выставляют за 30 минут откуда‑то? Говорить можно все, что угодно, если ты обижен. Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому.

    Скажу еще раз за себя, когда Деспот работал и забивал – мне было хорошо с ним работать, а когда нет – нет. Вы же пишете хорошо и работаете, а не будете писать – вас уволят. Больше тут особо сказать нечего.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2023 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1971

      Fialet 6 часов назад

      "Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому" такую херню написал, кулли им звонить, если именно они его и выставили?
      Деспот все решающие голы забивал, когда Рубин прилично выступил, а хвалили Хуэвичу.

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