Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин отреагировал на скандальное интервью Джордже Деспотовича.

Сербский футболист покинул клуб из Казани в январе 2022 года.

Этому предшествовал конфликт с Леонидом Слуцким.

Деспотович сравнил тренера с женщиной и обвинил его в отношении к людям «как к животным».

– Если Деспот кого‑то оскорбил и задел словами, то скажу так: хороших расставаний не бывает. Это его мнение.

Мне необязательно к нему прислушиваться. Сам Джордже работал по‑разному. Когда он работал и забивал – комфортно было, а когда перестал – его убрали.

– Он говорит, что его выставили из команды за 30 минут. Сказали собирать вещи.

– Ну как вот так можно? Вас выставляют за 30 минут откуда‑то? Говорить можно все, что угодно, если ты обижен. Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому.

Скажу еще раз за себя, когда Деспот работал и забивал – мне было хорошо с ним работать, а когда нет – нет. Вы же пишете хорошо и работаете, а не будете писать – вас уволят. Больше тут особо сказать нечего.