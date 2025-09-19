Российский клуб готовит предложение для Деспотовича

Нападающий Джордже Деспотович может вернуться в Россию.

В подписании 33-летнего серба заинтересованы 2DROTS из Медиалиги.

«Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.

Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под МФЛ.

Финансовые требования? Будем общаться. Сейчас у президентов 2D желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения», – сказал спортивный директор 2DROTS Ильдар Зарипов.