Российский клуб готовит предложение для Деспотовича

Нападающий Джордже Деспотович может вернуться в Россию.
В подписании 33-летнего серба заинтересованы 2DROTS из Медиалиги.
«Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.
Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под МФЛ.
Финансовые требования? Будем общаться. Сейчас у президентов 2D желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения», – сказал спортивный директор 2DROTS Ильдар Зарипов.
- В РПЛ Деспотович играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
- Летом форвард покинул «Борац».