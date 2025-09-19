Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский клуб готовит предложение для Деспотовича

Сегодня, 15:15

Нападающий Джордже Деспотович может вернуться в Россию.

В подписании 33-летнего серба заинтересованы 2DROTS из Медиалиги.

«Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.

Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под МФЛ.

Финансовые требования? Будем общаться. Сейчас у президентов 2D желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения», – сказал спортивный директор 2DROTS Ильдар Зарипов.

  • В РПЛ Деспотович играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
  • Летом форвард покинул «Борац».

Еще по теме:
Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%» 2
Деспотович высказался о Слуцком – в 2023 году он называл тренера «девушкой на 70%» 2
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте» 1
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Борац 2DROTS Деспотович Джордже
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
18:18
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
17:54
2
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
17:40
5
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
17:31
3
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
17:17
5
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
16:56
4
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
16:46
5
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:29
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
16:16
9
Все новости
Все новости
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
18:06
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
17:17
5
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
16:56
4
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
16:46
5
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Гайича
16:35
1
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
16:16
9
Ткаченко назвал форвардов, которых не смог взять ЦСКА
15:53
2
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича
15:41
13
Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака»
15:23
11
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
15:15
Семак охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»
15:00
5
⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры
14:49
7
Ткаченко подтвердил интерес к Гладышеву в Европе: «Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку»
14:28
1
У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом
13:59
3
ФотоНазначен судья на матч «Краснодар» – «Зенит»
13:29
15
25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти
13:24
11
Семин объяснил неудачные результаты «Спартака»
13:16
4
Булыкин называл тренера, который мог бы подойти «Спартаку»
13:10
11
«Зенит» – первый за три года клуб, который отправится в Краснодар самолетом
12:55
5
Фото«Копия отца – красивый, мужественный»: подписчицы в восторге от сына Аршавина
12:49
9
Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году
12:29
5
Угальде выступил с заявлением после поражения «Спартака» от «Ростова»
12:11
10
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
12:04
1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
12:01
Где смотреть матч «Акрон» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
11:59
Экс-игрок «Зенита»: «Надеялся, меня оставят в основе – а уже потом понял, не нужно было бухать»
11:56
9
Сычев прокомментировал решение возобновить карьеру
11:26
«Спартаку» посоветовали, что делать со Станковичем
11:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 