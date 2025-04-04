Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%»

Джордже Деспотович ответил на вопрос об уровне жизни в России и Боснии.
- Сейчас нападающий выступает за «Борац».
- В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
– Каково тебе в Бане-Луке после Москвы и Казани?
– Нормально, привык. Главное, здесь недалеко мой родной дом – место, где я родился.
Да и в целом разница небольшая: русские и сербы – практически один народ. Даже в моей деревне сейчас полно русских живет – и им там комфортно.
– Скучаешь по Москве?
– Ее не сравнить вообще ни с одним городом в мире. Москва – точно лучший город из всех, где я был.
Правда, жена с ребенком в Москве – вот их не хватает, разлука дается нелегко.
– Уровень жизни в Боснии и России сопоставим?
– Цены в России намного выше, особенно если брать рестораны и магазины. Разница – 30-40%.
Источник: Sport24