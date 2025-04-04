Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%»

Джордже Деспотович ответил на вопрос об уровне жизни в России и Боснии.

Сейчас нападающий выступает за «Борац».

В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– Каково тебе в Бане-Луке после Москвы и Казани?

– Нормально, привык. Главное, здесь недалеко мой родной дом – место, где я родился.

Да и в целом разница небольшая: русские и сербы – практически один народ. Даже в моей деревне сейчас полно русских живет – и им там комфортно.

– Скучаешь по Москве?

– Ее не сравнить вообще ни с одним городом в мире. Москва – точно лучший город из всех, где я был.

Правда, жена с ребенком в Москве – вот их не хватает, разлука дается нелегко.

– Уровень жизни в Боснии и России сопоставим?

– Цены в России намного выше, особенно если брать рестораны и магазины. Разница – 30-40%.