Деспотович высказался о Слуцком – в 2023 году он называл тренера «девушкой на 70%»

Джордже Деспотович рассказал, что до сих пор находится в черном списке у Леонида Слуцкого.

Они вместе работали в «Рубине».

В 2023 году Деспотович публично оскорбил тренера.

«Слуцкий – девушка на 70%. Это моя бывшая», – заявил тогда серб.

«Как он может мне писать, если везде меня заблокировал?! Честно, хочу иногда последить за ним в соцсетях, посмотреть, как у него дела.

Больше скажу: Слуцкий мне до сих пор как человек и как тренер нравится. Интересный, харизматичный мужик.

Может, после этого интервью Слуцкий меня разбанит?» – сказал Деспотович.