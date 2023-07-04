Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал бывшего тренера клуба Леонида Слуцкого и экс-спортивного директора Олега Яровинского.

– Какие у вас сейчас отношения с Яровинским?

– Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. Я о Слуцком ничего плохого не говорил – а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

– Сильно.

– Я правду сказал и не боюсь ее. Правда – самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла.