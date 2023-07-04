Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Деспотович: «Слуцкий – девушка на 70%. Это моя бывшая»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал бывшего тренера клуба Леонида Слуцкого и экс-спортивного директора Олега Яровинского.

    – Какие у вас сейчас отношения с Яровинским?

    – Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. Я о Слуцком ничего плохого не говорил – а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

    – Сильно.

    – Я правду сказал и не боюсь ее. Правда – самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла.

    • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
    • У него был конфликт с Леонидом Слуцким.

    Новости по теме
    Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»
    «Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина» 2
    Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      AlexanderFCSM 2 часа назад

      угар))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1066

      Номэд 3 часа назад

      Вот на кого дзюпа теребонил. На слуцкого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 5 часов назад

      Любовь говоришь прошла, а что это за любовь такая, можно поподробнее, Слуцкий как никак на 30 % мужчина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1967

      Fialet 5 часов назад

      Классно Салупского опустили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Болотоход 5 часов назад

      ахаххахаха))))) У лени дзюба девушка или наоборот))

      РЖУ не могу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20804

      Cleaner 5 часов назад

      Деспотович, как по мне, так это девочки такие обиженные комментарии, как этот твой, раздают...(((

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 