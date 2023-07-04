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Деспотович: «Слуцкий – девушка на 70%. Это моя бывшая»

4 июля 2023, 09:25
3

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал бывшего тренера клуба Леонида Слуцкого и экс-спортивного директора Олега Яровинского.

– Какие у вас сейчас отношения с Яровинским?

– Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. Я о Слуцком ничего плохого не говорил – а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

– Сильно.

– Я правду сказал и не боюсь ее. Правда – самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла.

  • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
  • У него был конфликт с Леонидом Слуцким.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Fialet
1688455156
Классно Салупского опустили.
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SLADE2019
1688456453
Любовь говоришь прошла, а что это за любовь такая, можно поподробнее, Слуцкий как никак на 30 % мужчина.
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AlexanderFCSM
1688466959
угар))
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