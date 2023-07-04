Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Деспотович: «Слуцкий относится к людям как к животным. Мои чемоданы выбросили на улицу»

Деспотович: «Слуцкий относится к людям как к животным. Мои чемоданы выбросили на улицу»

4 июля 2023, 10:53
2

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал экс-тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

– У Слуцкого есть тренерский талант?

– Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Важен хоть какой-то опыт, чтобы мог понимать футболистов.

– Вы же назвали его хорошим психологом.

– При этом он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах.

Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» – выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.

– И все-таки раньше вы ведь Слуцкого хвалили.

– Он нашел подход ко всем, пока не начал находить личные обиды. Со всеми.

– Есть еще конкретные претензии?

– Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все вернулось [Слуцкому] потихоньку.

Когда убираешь сердце, не можешь жить – а я был сердцем команды. Меня там [в «Рубине»] многие не любили, но уважали все. За мое самоуважение и самооценку меня никто не любит до сих пор, я это знаю. Но уважают меня многие, не все, но 95 процентов точно. А любить меня не надо. У меня есть тот, кто меня любит.

  • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
  • У него был конфликт с Леонидом Слуцким.

Еще по теме:
Деспотович нашел новый клуб в Азии 1
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Купа Купыч
1688462340
Правильно, что выкинули,надо было и пинка дать для скорости.Судя по интервью все мрази, но я хороший и я вас люблю.В Арсенале 5 лямов получал и ходил по полю.0 забитых. Аджоевы- супер,наверное шашлычник подъемных насыпал с верхом.
Ответить
zigbert
1688474512
К сожалению сам Деспотович утратил свои бомбардирские качества. В игре за Оренбург выделялся своей игрой а потом постепенно стал превращаться в игрока, незаметного на поле.
Ответить
Главные новости
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
2
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
10
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
14
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Все новости
Все новости
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
2
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
12
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
8
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
12
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
21
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
33
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+