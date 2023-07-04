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    • Деспотович: «Слуцкий относится к людям как к животным. Мои чемоданы выбросили на улицу»

    Деспотович: «Слуцкий относится к людям как к животным. Мои чемоданы выбросили на улицу»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал экс-тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

    – У Слуцкого есть тренерский талант?

    – Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Важен хоть какой-то опыт, чтобы мог понимать футболистов.

    – Вы же назвали его хорошим психологом.

    – При этом он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах.

    Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» – выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.

    – И все-таки раньше вы ведь Слуцкого хвалили.

    – Он нашел подход ко всем, пока не начал находить личные обиды. Со всеми.

    – Есть еще конкретные претензии?

    – Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все вернулось [Слуцкому] потихоньку.

    Когда убираешь сердце, не можешь жить – а я был сердцем команды. Меня там [в «Рубине»] многие не любили, но уважали все. За мое самоуважение и самооценку меня никто не любит до сих пор, я это знаю. Но уважают меня многие, не все, но 95 процентов точно. А любить меня не надо. У меня есть тот, кто меня любит.

    • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
    • У него был конфликт с Леонидом Слуцким.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101851

      zigbert 1 минуту назад

      К сожалению сам Деспотович утратил свои бомбардирские качества. В игре за Оренбург выделялся своей игрой а потом постепенно стал превращаться в игрока, незаметного на поле.

      0
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      Рейтинг: +15364

      Алексей З 3 часа назад

      Ну это всегда встречается, играешь помалкиваешь , расстались и полилось говно по трубам.

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      Рейтинг: +75

      Купа Купыч 3 часа назад

      Правильно, что выкинули,надо было и пинка дать для скорости.Судя по интервью все мрази, но я хороший и я вас люблю.В Арсенале 5 лямов получал и ходил по полю.0 забитых. Аджоевы- супер,наверное шашлычник подъемных насыпал с верхом.

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