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    Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры

    Бывший защитник «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин объявил, что завершил игровую карьеру.

    «Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти», – сказал Кузьмин.

    37-летний футболист защищал цвета «Рубина» с 2018 года. Он покинул казанцев по завершении сезона-2017/18.

    В своей карьере Кузьмин также выступал за «Спартак», «Уралан», новороссийский «Черноморец», «Москву» и «Локомотив».

    В сборной России дебютировал 5 сентября 2015 года. Провел за национальную команду пять матчей и забил один гол.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2018 16:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 августа 2018, 02:38

      Хороший игрок, хороший человек, спасибо за самоотдачу, ну и дальнейших успехов по жизни...

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 11 августа 2018, 21:29

      Очень приятные воспоминания!!! Спасибо, Олег!!!

      3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 августа 2018, 20:11

      ...Олег!!! Большое спасибо за игры в Рубине и сборной!!! Здоровья тебе!!!

      3
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 11 августа 2018, 19:53

      Хороший был защитник, добротный, жаль поздно заиграл на высоком уровне

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:45

      возраст уже приличный да и предложения раз никакие не устроили то правильно что закончил. удачи в будущем!

      3
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 18:43

      Успехов тебе, Олег!!! Ждём тренерских побед.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 18:21

      Хороший был защитник.Успехов в дальнейшей жизни.

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 августа 2018, 16:57

      Ну и правильно, возраст все-таки. Больше всего запомнился гол черногорцам! Удачи!

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