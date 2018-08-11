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  • Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры

11 августа 2018, 16:47
8

Бывший защитник «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин объявил, что завершил игровую карьеру.

«Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти», – сказал Кузьмин.

37-летний футболист защищал цвета «Рубина» с 2018 года. Он покинул казанцев по завершении сезона-2017/18.

В своей карьере Кузьмин также выступал за «Спартак», «Уралан», новороссийский «Черноморец», «Москву» и «Локомотив».

В сборной России дебютировал 5 сентября 2015 года. Провел за национальную команду пять матчей и забил один гол.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Кузьмин Олег
Комментарии (8)
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Diesel133
1533995862
Ну и правильно, возраст все-таки. Больше всего запомнился гол черногорцам! Удачи!
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zigbert
1534000898
Хороший был защитник.Успехов в дальнейшей жизни.
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DOCTOR PENALTY
1534002225
Успехов тебе, Олег!!! Ждём тренерских побед.
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OfaZavr
1534002339
возраст уже приличный да и предложения раз никакие не устроили то правильно что закончил. удачи в будущем!
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Nayturs
1534006439
Хороший был защитник, добротный, жаль поздно заиграл на высоком уровне
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FaTeK1945ru
1534007464
...Олег!!! Большое спасибо за игры в Рубине и сборной!!! Здоровья тебе!!!
Ответить
Denis SPb
1534012161
Очень приятные воспоминания!!! Спасибо, Олег!!!
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арейская
1534030693
Хороший игрок, хороший человек, спасибо за самоотдачу, ну и дальнейших успехов по жизни...
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