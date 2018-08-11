Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин объявил, что завершил игровую карьеру.

«Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти», – сказал Кузьмин.

37-летний футболист защищал цвета «Рубина» с 2018 года. Он покинул казанцев по завершении сезона-2017/18.

В своей карьере Кузьмин также выступал за «Спартак», «Уралан», новороссийский «Черноморец», «Москву» и «Локомотив».

В сборной России дебютировал 5 сентября 2015 года. Провел за национальную команду пять матчей и забил один гол.