Кузьмин: «Увольнение Грасии из «Рубина»? Он как работал, так и работает»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о возможном уходе из казанского клуба главного тренера Хави Грасии.

«Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание», – сказал Кузьмин.

Ранее сообщалось, что казанский клуб по окончании сезона может уволить Грасию и пригласить на его место главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.