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    Кузьмин: «Увольнение Грасии из «Рубина»? Он как работал, так и работает»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о возможном уходе из казанского клуба главного тренера Хави Грасии.

    «Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание», – сказал Кузьмин.

    Ранее сообщалось, что казанский клуб по окончании сезона может уволить Грасию и пригласить на его место главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.

    Источник: ТАСС

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    05.05.2017 01:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      RJM555 5 мая 2017, 09:19

      На сколько я знаю в Рубин идет Рахимов со своим тренерским штабом, конечно без чеченской его части, и насколько мне известно вопрос уже решенный.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2017, 09:18

      Думаю всё-же уйдут его, надежды возлагались на него большие, а тут 11 место...

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 мая 2017, 05:26

      А ещё Гордеев сейчас свободен. Если Григорян не согласится.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 мая 2017, 05:15

      И пусть работает. В фнл тоже играют в футбол )))

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