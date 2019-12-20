Слуцкий: «Краткосрочная задача – сохранить «Рубин» в РПЛ»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах клуба на остаток сезона.

«Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем [Саймановым] проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации.

Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», – сказал Слуцкий.

Бывший тренер «Витесса» сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова , заключив с клубом пятилетний контракт.

, заключив с клубом пятилетний контракт. По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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