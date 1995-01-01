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    Слуцкий: «Краткосрочная задача – сохранить «Рубин» в РПЛ»

    Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах клуба на остаток сезона.

    «Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем [Саймановым] проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации.

    Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», – сказал Слуцкий.

    • Бывший тренер «Витесса» сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова, заключив с клубом пятилетний контракт.
    • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

    Слуцкий: «Мы не ставим крест ни на одном из футболистов «Рубина». Возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем»

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 30 минут назад

      задачка простенькая,а дальше будет сложнее

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      Рейтинг: +1928

      Борат 34 минуты назад

      Ну удачи тебе, Лёня! Тадеску подвинь в таблице!!!
      Во будет умора!!!

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