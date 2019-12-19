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  • Слуцкий: «Мы не ставим крест ни на одном из футболистов «Рубина». Возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем»

Слуцкий: «Мы не ставим крест ни на одном из футболистов «Рубина». Возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем»

19 декабря 2019, 21:47

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможных изменениях в составе казанской команды.

«Есть, безусловно, понимание текущего состава. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки.

Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов.

Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы», – сказал Слуцкий.

  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • Бывший тренер «Витесса» сменил на посту Романа Шаронова.
  • По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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