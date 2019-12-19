Слуцкий: «Мы не ставим крест ни на одном из футболистов «Рубина». Возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможных изменениях в составе казанской команды.

«Есть, безусловно, понимание текущего состава. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки.

Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов.

Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы», – сказал Слуцкий.

Стороны заключили пятилетний контракт.

Бывший тренер «Витесса» сменил на посту Романа Шаронова .

. По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»