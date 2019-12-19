Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение.

«Рубин» – клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне.

Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола», – сказал Слуцкий.

Стороны заключили пятилетний контракт.

Бывший тренер «Витесса» сменил на посту Романа Шаронова .

. По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?