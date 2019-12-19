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Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

19 декабря 2019, 20:45
17

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение.

«Рубин» – клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне.

Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола», – сказал Слуцкий.

  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • Бывший тренер «Витесса» сменил на посту Романа Шаронова.
  • По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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lysenkoff
1576779002
Что_О ))) Ахахаха надеюсь это СМИ приписали эти слова Леониду Викторовичу....
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vmonomah17
1576783397
Я уважал Слуцкого до перехода в Рубин, как и Жиркова до перехода в Анжи. Оба струсили и выбрали самый денежный и легкий вариант.
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NEONFOL
1576785253
слуцкий за слова не ответил, базарил что не пойдёт в клуб слабее цска, а то есть вообще в российский клуб, балабол, отстойный мужик как оказалось, минусите, он у*бок
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mutabor0992
1576790601
А Леня того...Не злоупотреблял в Голландии?Нужно его заставить "на баночку" сходить.
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Axe111
1576795665
Да че уж там,ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД!!!!!!
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ab15488
1576805500
В Татарстане шикарная поддержка всех видов спорта. Казанские зенит, акбарс, уникс на ведущих ролях в своих видах спорта. Проблема в том, что футбольный клуб требует от республики столько же денег, как все остальные виды спорта вместе взятые. Футболисты с российским паспортом деньги не отрабатывают, а получают. Понятно, что зарплату назначает работодатель, но вот нафига это ему, непонятно..
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American-Patriot
1576819901
Банально...
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Дядя Серёжа
1576825690
Где Лёня там и и флаг...ман.
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piligrim1986
1576831726
ндэ?
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RJM555
1576843206
.....лизун начинает свою деятельность в Казани.....
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