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    Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

    Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение.

    «Рубин» – клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне.

    Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола», – сказал Слуцкий.

    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • Бывший тренер «Витесса» сменил на посту Романа Шаронова.
    • По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

    Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1262

      Давид59 1 минуту назад

      Фраза красивая (про флагман), но бессмысленная. Флагман может быть только один. Это боевой корабль эскадры, на котором находится командование.

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      Рейтинг: +1883

      все_будет_AUDI 16 минут назад

      Да уж. Неожиданно

      0
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      Рейтинг: +3305

      polt 31 минуту назад

      В Казани футбол не жалуют...

      0
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      Рейтинг: +678

      lysenkoff 41 минуту назад

      Что_О ))) Ахахаха надеюсь это СМИ приписали эти слова Леониду Викторовичу....

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