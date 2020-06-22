Sport24: Березуцкий отказался возглавить ЦСКА

После заявления Виктора Гончаренко об уходе ЦСКА предложил стать исполняющим обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких. Он отказался, пишет Sport24.

Второму брату предлагалось стать помощником. Березуцкие не согласились, так как считают себя еще не достаточно опытными тренерами.