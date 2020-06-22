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Sport24: Березуцкий отказался возглавить ЦСКА

22 июня 2020, 17:26
27

После заявления Виктора Гончаренко об уходе ЦСКА предложил стать исполняющим обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких. Он отказался, пишет Sport24.

Второму брату предлагалось стать помощником. Березуцкие не согласились, так как считают себя еще не достаточно опытными тренерами.

  • На прошлой неделе Березуцкие получили тренерские лицензии категории Pro.
  • Будучи футболистами, братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
  • Гончаренко не выходит на связь с ЦСКА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (27)
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MaxRnD
1592836610
Если уж даже у Вадика Евсеева не возникает сомнений в своей профпригодности, то Березуцким-то чего стесняться ?
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PAREVG.
1592837200
А как же Босс Овчинников???
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rash1959
1592838391
какой тренер из дерева. Вы просто псмотрите на их лица. Фэйс контроль они не пройдут, да и с умишком туго.
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_Marqella_
1592839220
Слуцкого надо возвращать...))
Ответить
Ганнибал Лектор
1592839234
Из Ростова Гамулу пригласить, или Бышовца расчехлить! Олдскул, нахрен!
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Из Твери Леха
1592840232
А почему не Овчину? Он и Кубань тренировал и вообще он "капитаном команды" когда-то был)))
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vladik12
1592841413
Семина берите, глупцы. Или Курбана.
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кран
1592848022
Ой зря не согласились...сделали бы себе график 2/2 и поочереди на работу ходили)))))
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морозз
1592849887
Сильно, но по сути Березуцкий прав...зачем себе портить начинающуюся карьеру тренера исполняя какие либо обязанности и портя себе имидж!
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general.lizyukov
1592856426
куда???? рано ещё, что вы творите? братовья не дураки, начинать с такого никак нельзя первая-вторая лига пока предел
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