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    Sport24: Березуцкий отказался возглавить ЦСКА

    После заявления Виктора Гончаренко об уходе ЦСКА предложил стать исполняющим обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких. Он отказался, пишет Sport24.

    Второму брату предлагалось стать помощником. Березуцкие не согласились, так как считают себя еще не достаточно опытными тренерами.

    • На прошлой неделе Березуцкие получили тренерские лицензии категории Pro.
    • Будучи футболистами, братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
    • Гончаренко не выходит на связь с ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +39360

      MaxRnD 4 минуты назад

      Если уж даже у Вадика Евсеева не возникает сомнений в своей профпригодности, то Березуцким-то чего стесняться ?

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