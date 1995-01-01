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    ЦСКА не смог связаться с уехавшим в Белоруссию Гончаренко. Клуб хотел провести совещание с участием Орешкина

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вышел на связь с клубом сегодня, 22 июня. Планировалось, что будет проведено совещание.

    «По моей информации, попытки связаться с Виктором Гончаренко утром (клуб был намерен провести совещание – причeм с участием Максима Орешкина) не увенчались успехом. Телефон был отключeн. Шансы на то, что тренера удастся переубедить, невелики», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      yereminz 4 минуты назад

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      1
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      Рейтинг: +4871

      subbotaspartak 10 минут назад

      Бросил нерощенную дитятю,
      Уехал к тяте.

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      Рейтинг: +4057

      vladik12 10 минут назад

      Был пацан - и нет пацана.

      1
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      Рейтинг: +378

      shahor 15 минут назад

      Жесть,конечно.Не то что непрофессионализм,полную неадекватность продемонстрировал Гончаренко.Зачем пролангировал тогда контракт с клубом?Несолидно.Скажем так,интеллегентно.Бегунок-с...

      3
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      Рейтинг: +2732

      Томик 16 минут назад

      А Семаку руку пожал после матча?

      3
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      Рейтинг: +4057

      vladik12 23 минуты назад

      Картофельная истеричка.

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