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  • ЦСКА не смог связаться с уехавшим в Белоруссию Гончаренко. Клуб хотел провести совещание с участием Орешкина

ЦСКА не смог связаться с уехавшим в Белоруссию Гончаренко. Клуб хотел провести совещание с участием Орешкина

22 июня 2020, 17:12
22

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вышел на связь с клубом сегодня, 22 июня. Планировалось, что будет проведено совещание.

«По моей информации, попытки связаться с Виктором Гончаренко утром (клуб был намерен провести совещание – причeм с участием Максима Орешкина) не увенчались успехом. Телефон был отключeн. Шансы на то, что тренера удастся переубедить, невелики», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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vladik12
1592835425
Картофельная истеричка.
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Томик
1592835865
А Семаку руку пожал после матча?
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shahor
1592835908
Жесть,конечно.Не то что непрофессионализм,полную неадекватность продемонстрировал Гончаренко.Зачем пролангировал тогда контракт с клубом?Несолидно.Скажем так,интеллегентно.Бегунок-с...
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vladik12
1592836248
Был пацан - и нет пацана.
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subbotaspartak
1592836258
Бросил нерощенную дитятю, Уехал к тяте.
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САНЁК17
1592837729
Слушайте,команда слила тренера а вы делаете вывод тренер виноват,если тренер не уверен свою команду или скажем Чалову или Васину он его не должен выпускать играть в основе,значит они оба хорошо готовились,команда выходит играть и играет не по плану тренера,по этому Гончар сказал игрокам в перерыве[ Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ ! ]Выходит игроки слили тренера,теперь тренер крайный,так рассуждать не правильно
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paracetamol
1592838626
Сбёг от позора, и правильно сделал. С тем г-ном, что подсунул ему Гинер, только в ФНЛ!
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Сильвербой
1592840888
Да когда у тебя в защите Васин с Набабкиным, любой сбежит! Ну а если без иронии, то а кем ему играть??? Никакого усиления состава, берут просто хз кого!!! Помощи от руководства ноль, а требований просто гора!!! Он делал все что мог, но сколько можно терпеть! Ну вот кто с таким составом вытянет ЦСКА??? Да никто!
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spam2009
1592842451
Ушел в запой, но даже водчара не смоет стойкий запашок конюшни.
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general.lizyukov
1592856344
вот же с.ка ссыкливая
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