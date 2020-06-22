ЦСКА не смог связаться с уехавшим в Белоруссию Гончаренко. Клуб хотел провести совещание с участием Орешкина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вышел на связь с клубом сегодня, 22 июня. Планировалось, что будет проведено совещание.

«По моей информации, попытки связаться с Виктором Гончаренко утром (клуб был намерен провести совещание – причeм с участием Максима Орешкина) не увенчались успехом. Телефон был отключeн. Шансы на то, что тренера удастся переубедить, невелики», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.