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    Журналист Короткин: Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал из Москвы в минувшую субботу, утверждает журналист Вячеслав Короткин.

    По его информации, сразу после разгрома от «Зенита» (0:4) 43-летний специалист отправился в Белоруссию.

    «По нашим данным, прямо сейчас руководство ЦСКА ведет непростые переговоры с пока еще главным тренером Виктором Гончаренко, цель которых – оставить специалиста во главе команды до конца сезона.

    Они идут трудно, хотя небольшой шанс на такой сценарий сохраняется. Сам Гончаренко общается дистанционно, находится на родине, куда отправился сразу после матча с «Зенитом».

    Если что, Сергей Иваныч Овчинников уже под парами», – написал Короткин в своем телеграм-канале.

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
    • С московской командой тренер пока выиграл только Суперкубок России.
    • В мае клуб продлил контракт с белорусом до следующего лета.

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1770

      Krasnodar 123 4 минуты назад

      ЛОВИТЕ, И НАЗАД В ЦЕПЯХ В МОСКВУ ВЕЗИТЕ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4769

      alp 4 минуты назад

      психанул..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      gor77 6 минут назад

      М-дя!
      Прилетело откуда не ждали.
      В любом случае надо дождаться решение клуба.
      А про Ганчаренко, есть старая фраза из песни:
      "Яшка, будь здоров, не кашляй!
      Лопни, но держи фасон!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39331

      MaxRnD 16 минут назад

      Импульсивное решение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1180

      Sviro 57 минут назад

      Наш бомжович не убежит, пока не опустит группу тунеядцев под общим название КрыСоветов ниже плинтуса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39331

      MaxRnD > Sviro 37 минут назад

      Да, нормально он бегает. Наши в курсе ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      Соарес 1 час назад

      Как крыса с тонущего корабля

      0
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      Рейтинг: +11448

      vladimir-7 1 час назад

      Всё это предположения и догадки, все выдают желаемое за действительное, нужно подождать немного и узнаем положение
      дел непосредственно от руководства ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +63

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Ганчаренко мог хотя бы дела Овчинникову передать, а не сваливать так резко в туман.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11448

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 1 час назад

      А какие дела, когда вместе работают.

      0
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      Рейтинг: +375

      vsespartak01 > Радио1000шумеров 1 час назад

      мужик даже со здоровьем проблемы имеет!так что дело не в линянии

      0
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      Рейтинг: +1701

      Cleaner 1 час назад

      Он на команду и Руководство ЦСКА наплевал и уехал в Белоруссию(другое государство). А руководители ЦСКА его уговаривают еще потренировать. Что за бред?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2979

      serppion > Cleaner 1 час назад

      Ты же не знаешь, кто в кого поплевывает? Думаю, в ЦСКА не все просто, раз такой мужик в сердцах всё бросил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +511

      elessar arnor > serppion 1 час назад

      какой такой мужик? который ставит в основу блатняк?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7131

      ilichkadr > Cleaner 1 час назад

      У Витька это не впервой.....из Краснодара, Екатеринбурга тоже бегал.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1701

      Cleaner > serppion 1 час назад

      Неадекватный поступок. Ему не 17 лет, взрослый мужик уже. Поговори с Гинером, извинись за результат работы и езжай куда хочешь.

      2
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      Рейтинг: +10402

      Garrincha58 1 час назад

      накипело у Гончара и правильно сделал

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      Рейтинг: +1701

      Cleaner > Garrincha58 1 час назад

      У него фишка такая - СБЕГАТЬ.

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