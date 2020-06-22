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  • Журналист Короткин: Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию

Журналист Короткин: Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию

22 июня 2020, 12:43
39

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал из Москвы в минувшую субботу, утверждает журналист Вячеслав Короткин.

По его информации, сразу после разгрома от «Зенита» (0:4) 43-летний специалист отправился в Белоруссию.

«По нашим данным, прямо сейчас руководство ЦСКА ведет непростые переговоры с пока еще главным тренером Виктором Гончаренко, цель которых – оставить специалиста во главе команды до конца сезона.

Они идут трудно, хотя небольшой шанс на такой сценарий сохраняется. Сам Гончаренко общается дистанционно, находится на родине, куда отправился сразу после матча с «Зенитом».

Если что, Сергей Иваныч Овчинников уже под парами», – написал Короткин в своем телеграм-канале.

  • Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
  • С московской командой тренер пока выиграл только Суперкубок России.
  • В мае клуб продлил контракт с белорусом до следующего лета.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (39)
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Garrincha58
1592821295
накипело у Гончара и правильно сделал
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vladimir-7
1592823471
Всё это предположения и догадки, все выдают желаемое за действительное, нужно подождать немного и узнаем положение дел непосредственно от руководства ЦСКА.
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Соарес
1592823815
Как крыса с тонущего корабля
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Sviro
1592824195
Наш бомжович не убежит, пока не опустит группу тунеядцев под общим название КрыСоветов ниже плинтуса.
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MaxRnD
1592826695
Импульсивное решение
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gor77
1592827263
М-дя! Прилетело откуда не ждали. В любом случае надо дождаться решение клуба. А про Ганчаренко, есть старая фраза из песни: "Яшка, будь здоров, не кашляй! Лопни, но держи фасон!"
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neveldomha
1592827804
Не достоин быть тренером. Тряпка.
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гор ген
1592829359
Когда научитесь правильно называть страну Беларусь неужели такие тупые даже журналисты
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portero
1592830055
пожалуй он не вернется...
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ufos73
1592831771
Белоруса можно понять, каждый год состав все хуже, трансферов нет, а требования все те же... Спартаковские болелы уже б давно, против руководства, бунт подняли, а кони терпилы, точнее понимают, что больше ни кому не нужны кроме *****...
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