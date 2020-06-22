Журналист Короткин: Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал из Москвы в минувшую субботу, утверждает журналист Вячеслав Короткин.

По его информации, сразу после разгрома от «Зенита» (0:4) 43-летний специалист отправился в Белоруссию.

«По нашим данным, прямо сейчас руководство ЦСКА ведет непростые переговоры с пока еще главным тренером Виктором Гончаренко, цель которых – оставить специалиста во главе команды до конца сезона.

Они идут трудно, хотя небольшой шанс на такой сценарий сохраняется. Сам Гончаренко общается дистанционно, находится на родине, куда отправился сразу после матча с «Зенитом».

Если что, Сергей Иваныч Овчинников уже под парами», – написал Короткин в своем телеграм-канале.