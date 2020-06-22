Журналист Короткин: Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал из Москвы в минувшую субботу, утверждает журналист Вячеслав Короткин.
По его информации, сразу после разгрома от «Зенита» (0:4) 43-летний специалист отправился в Белоруссию.
«По нашим данным, прямо сейчас руководство ЦСКА ведет непростые переговоры с пока еще главным тренером Виктором Гончаренко, цель которых – оставить специалиста во главе команды до конца сезона.
Они идут трудно, хотя небольшой шанс на такой сценарий сохраняется. Сам Гончаренко общается дистанционно, находится на родине, куда отправился сразу после матча с «Зенитом».
Если что, Сергей Иваныч Овчинников уже под парами», – написал Короткин в своем телеграм-канале.
- Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
- С московской командой тренер пока выиграл только Суперкубок России.
- В мае клуб продлил контракт с белорусом до следующего лета.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.