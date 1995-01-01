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    ЦСКА возглавит Овчинников, если Гончаренко уйдет

    Сергей Овчинников будет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона в случае ухода Виктора Гончаренко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Как пишет источник, белорусский специалист в перерыве матча с «Зенитом» сказал футболистам, что между ними нет понимания.

    В конце игры он уехал со стадиона. На вопросы журналистов на пресс-конференции отвечал Овчинников.

    «Чемпионат»: Гончаренко после разгрома от «Зенита» написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам

    Гончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +661

      кто там 12 минут назад

      вот бульбаш, а втирал про химию)

      0
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      Рейтинг: +2953

      playsh 17 минут назад

      Надо Газзаева Валеру вернуть,а то депутат из него никакой,может здесь толк от него будет.Да связи наверняка останутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3176

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      конюшню уже не спасти ! нужны трансферы !

      1
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      Рейтинг: +9615

      DeStar 38 минут назад

      такой состав способен бороться за место 4-5-6 , за что в принципе и борется

      2
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      Рейтинг: +4047

      vladik12 52 минуты назад

      Овчина пес.

      1
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      Рейтинг: +1317

      FENIX-SL 56 минут назад

      ну и зачем уходить ему?!

      что ему делать если в команду не покупают никого
      а васины и набабкины играют до сих пор
      чалов днище поганое

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      Рейтинг: +9615

      DeStar > vladimir-7 38 минут назад

      эт кого? нисимуру?)

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      Рейтинг: +11434

      vladimir-7 > FENIX-SL 38 минут назад

      Тех, кого ему покупают, он их не выпускает даже на подмены,
      чтобы хотя бы проверить их возможности в играх.

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      Рейтинг: +11434

      vladimir-7 > DeStar 36 минут назад

      Шкурин, Н"Диайе, Гогуа.

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