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ЦСКА возглавит Овчинников, если Гончаренко уйдет

21 июня 2020, 17:46
16

Сергей Овчинников будет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона в случае ухода Виктора Гончаренко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как пишет источник, белорусский специалист в перерыве матча с «Зенитом» сказал футболистам, что между ними нет понимания.

В конце игры он уехал со стадиона. На вопросы журналистов на пресс-конференции отвечал Овчинников.

«Чемпионат»: Гончаренко после разгрома от «Зенита» написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам

Гончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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vladik12
1592751924
Овчина пес.
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DeStar
1592752776
такой состав способен бороться за место 4-5-6 , за что в принципе и борется
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dinar7777dinar
1592753574
конюшню уже не спасти ! нужны трансферы !
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Plyash
1592754002
Надо Газзаева Валеру вернуть,а то депутат из него никакой,может здесь толк от него будет.Да связи наверняка останутся.
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кто там
1592754285
вот бульбаш, а втирал про химию)
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MaxRnD
1592757537
Чисто чтоб було ?
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evgevg13
1592758764
Гончаренко молодец- вовремя уйти- на это не каждый способен.
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general.lizyukov
1592761231
Давай, Серёга, мы в тебя верим. Не вытащишь, так хоть нескучно будет. Онопку надо главным делать!!! )))
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Lester84
1592761331
Хотелось бы у руля увидеть не столько Овчину, сколько Игнашевича. Как раз сезон в ФНЛ завершился. Хотя конечно оставшиеся матчи можно и с Овчиной доиграть - думаю этот сезон при любых раскладах потерян
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житель СПб
1592767922
Прочитал - и удивился. Ну как ты такое своим футболистам можешь сказать В СЕРЕДИНЕ матча?! А что же ты 4 года делал? Я сам педагог со стажем большим - но это не педагогика! (А хороший тренер - это большой педагог!). Если так - то обязан был раньше уйти! И правильно там ниже пишут, что в команде немало хороших игроков, которые сдали именно при Ганчаренко. Тут ничего не сделаешь - за это спрос именно с него. Ладно, хватит "пинать уходящего". В кандидаты в тренеры в ЦСКА - масса людей. Достойных, хороших, уважаемых. Сами выберут.
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