ЦСКА возглавит Овчинников, если Гончаренко уйдет

Сергей Овчинников будет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона в случае ухода Виктора Гончаренко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как пишет источник, белорусский специалист в перерыве матча с «Зенитом» сказал футболистам, что между ними нет понимания.

В конце игры он уехал со стадиона. На вопросы журналистов на пресс-конференции отвечал Овчинников.

«Чемпионат»: Гончаренко после разгрома от «Зенита» написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам

Гончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»