Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    «Чемпионат»: Гончаренко после разгрома от «Зенита» написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) написал заявление об уходе. О желании покинуть клуб белорус сообщил и игрокам.

    Руководство ЦСКА намерено сохранить Гончаренко до финиша сезона. Контракт тренера действует до конца следующего сезона.

    • После матча с «Зенитом» Гончаренко стало плохо, у него поднялось давление.
    • ЦСКА в таблице идет пятым, в зоне Лиги Европы.
    • Гончаренко возглавляет клуб с 2016 года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1856

      житель СПб 14 минут назад

      Правильное и назревшее решение. Все здесь знают - пишу уже с полгода, если не год - что он не соответствует уровню ЦСКА. Ему - здоровья и благополучия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1705

      mamba9090909 > житель СПб 2 минуты назад

      Не соответствует уровню..... А какой он, этот уровень?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2953

      playsh 1 час назад

      Что же вчера больным прикинулся,не по мужски как-то.Надо было в женское платье переодеться да в Беларусь рвануть,уже дома был бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10389

      Garrincha58 1 час назад

      на переправе коней не меняют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4856

      subbotaspartak 1 час назад

      А по моему бросил команду в кризис, это самый выбор простой,
      Борись за команду, если даже отстой...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8421

      KOLBIS 1 час назад

      Ну это так,эмоции,для галочки написал,на всякий случай.Никуда он не уйдет,нормальный тренер,просто надо состав,а так получается,я его слепила из того что было...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7846

      BRO_football 1 час назад

      Ну и правильно. И пусть с собой весь сброд с Уфы забирает: Васина, Дивеева, Облякова. От них никакой пользы.
      Спасибо вам за всё, Виктор Михайлович, но пора вам уходить. Такие результаты никуда не годятся.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39664

      portero 1 час назад

      не его команда...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      Genz 1 час назад

      Вина Гончаренко - ставить в основу чалова. Он не может реализовать моменты и медленный игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4047

      vladik12 1 час назад

      Уговаривайте Курбана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      bratskij 1 час назад

      Ну наконец то. Может дебилов Васина и Чалова ставить не будут.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +786

      Валерий2705 > bratskij 1 час назад

      А кого ставить? Насимуру? Ещё молодежи? Один вон Карповым называется, смех да и только. Не буду говорить про Давида Луиза (хйудших годов, современных)версии РПЛ, Вити Вас на, да и Чалов сдал конкретно, но некого ставить Гончаренко, некого! Счастье, что место такое.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru