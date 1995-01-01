«Чемпионат»: Гончаренко после разгрома от «Зенита» написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) написал заявление об уходе. О желании покинуть клуб белорус сообщил и игрокам.

Руководство ЦСКА намерено сохранить Гончаренко до финиша сезона. Контракт тренера действует до конца следующего сезона.