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    «Поле песком не засыпали». Березуцкие посетили тренировку ЦСКА

    ЦСКА продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо». Тренировку посетили бывшие защитники команды братья Березуцкие. Видео доступно ниже.

    «В это непростое для команды время главное — не терять самообладания и веры в себя. Команда ЦСКА ТВ приехала на базу в Ватутинки и убедилась, что с настроем у наших парней перед матчем с «Динамо» все в порядке», – написала пресс-служба.

    «Конечно, поле песком не засыпали», – заверил Василий Березуцкий.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • К матчу с «Динамо» команду готовит Сергей Овчинников.
    • Московское дерби состоится завтра, 27 июня.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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