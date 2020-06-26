«Поле песком не засыпали». Березуцкие посетили тренировку ЦСКА

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо». Тренировку посетили бывшие защитники команды братья Березуцкие. Видео доступно ниже.
«В это непростое для команды время главное — не терять самообладания и веры в себя. Команда ЦСКА ТВ приехала на базу в Ватутинки и убедилась, что с настроем у наших парней перед матчем с «Динамо» все в порядке», – написала пресс-служба.
«Конечно, поле песком не засыпали», – заверил Василий Березуцкий.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- К матчу с «Динамо» команду готовит Сергей Овчинников.
- Московское дерби состоится завтра, 27 июня.
Источник: ютуб-канал ЦСКА