«Поле песком не засыпали». Березуцкие посетили тренировку ЦСКА

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо». Тренировку посетили бывшие защитники команды братья Березуцкие. Видео доступно ниже.

«В это непростое для команды время главное — не терять самообладания и веры в себя. Команда ЦСКА ТВ приехала на базу в Ватутинки и убедилась, что с настроем у наших парней перед матчем с «Динамо» все в порядке», – написала пресс-служба.

«Конечно, поле песком не засыпали», – заверил Василий Березуцкий.