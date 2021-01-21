«Чемпионат»: Алексей Березуцкий останется в ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий не покинет свой пост.
По информации «Чемпионата», бывший защитник решил остаться и уже в пятницу присоединится к команде на сборе в Кампоаморе.
Ранее сообщалось, что 38-летний функционер может уйти из клуба из-за разногласий с руководством.
- Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
- Пост заместителя гендиректора он занял в январе 2020 года.
- Московская команда занимает второе место в РПЛ по итогам 19 туров.
Источник: «Чемпионат»