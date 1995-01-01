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    «Чемпионат»: Алексей Березуцкий останется в ЦСКА

    Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий не покинет свой пост.

    По информации «Чемпионата», бывший защитник решил остаться и уже в пятницу присоединится к команде на сборе в Кампоаморе.

    Ранее сообщалось, что 38-летний функционер может уйти из клуба из-за разногласий с руководством.

    • Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
    • Пост заместителя гендиректора он занял в январе 2020 года.
    • Московская команда занимает второе место в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9760

      paracetamol 24 минуты назад

      А бульбаш остался?

      0
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      Рейтинг: +885

      Граф2019 26 минут назад

      ура!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и хорошо, работать в команде со знакомым коллективом и приносить
      пользу клубу, в котором много лет отыграл, чего ещё надо.

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