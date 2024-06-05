Алексей Березуцкий может вернуться в ЦСКА

Одним из помощников Марко Николича в ЦСКА станет бывший главный тренер команды Алексей Березуцкий, сообщил телеграм-канал «КБ Телега». Алексей Березуцкий возглавлял красно-синих в сезоне-2021/22.
- 4 июня ЦСКА объявил о достижении принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время.
- Ранее клуб уволили с поста главного тренера Владимира Федотова.
- В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в РПЛ и добрался до финала Пути РПЛ Кубка России.
- В сезоне-2021/22, когда команду возглавлял Березуцкий, она заняла 5-е место.