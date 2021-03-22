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  • Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»

Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»

22 марта 2021, 16:59
11

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался об отставке Виктора Гончаренко и потенциальном назначении на пост главного тренера клуба Ивицы Олича.

«Только руководство ЦСКА считает уход Гончаренко оправданным или не оправданным. Но я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам – да, но все можно было бы поправить, отрыв был не такой большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли.

Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя.

С моей точки зрения было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но, видимо, у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы.

Сложно сказать, насколько оправдано сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться.

Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА? Запоминается последнее – провальный еврокубок. А так начало было хорошим, когда в Европе дошли до 1/4 финала, но последние два с половиной года мягко говоря у него в ЦСКА не заладились», – приводит слова Широкова Sport24.

  • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
  • Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
  • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Олич Ивица Широков Роман
Комментарии (11)
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SunRomeS
1616423444
Мнение эксперта, мля.....сам то чего добился....судью **..ть?
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NewLife
1616428855
Ау, кони ! Вы широкова забыли спросить.
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general.lizyukov
1616442249
А чем братья лучше Ивицы? Он хотя бы в Бундеслиге играл.
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Plyash
1616443033
Кто собирает бредни этого урода от футбола?
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portero
1616443134
Ну хотяб отстранили бы рому от ТВ на пару лет, за судью, а том пример этого гавнюка заразителен....
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Dobroe Teplo za CSKA
1616444897
широков тупая футбольная шлюха))))))))))))))))))))
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mutabor0992
1616445869
Вопрос другой:"Почему ты еще не на нарах?"
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Снег
1616482269
Опять бомбардир уголовника интервьюирует... А с адекватными людьми поговорить уже не можете?
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Hektor 84
1616495099
Логичнее всего не лезть со своим мнением туда, где и без твоих идиотских советов разберутся! Чем березуцкие сильнее Олича как тренеры?
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zigbert
1616501375
В ЦСКА разберутся кого поставить главным тренером. Эксперименты здесь не нужны.
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