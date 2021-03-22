Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался об отставке Виктора Гончаренко и потенциальном назначении на пост главного тренера клуба Ивицы Олича.

«Только руководство ЦСКА считает уход Гончаренко оправданным или не оправданным. Но я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам – да, но все можно было бы поправить, отрыв был не такой большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли.

Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя.

С моей точки зрения было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но, видимо, у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы.

Сложно сказать, насколько оправдано сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться.

Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА? Запоминается последнее – провальный еврокубок. А так начало было хорошим, когда в Европе дошли до 1/4 финала, но последние два с половиной года мягко говоря у него в ЦСКА не заладились», – приводит слова Широкова Sport24.