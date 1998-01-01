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    Бабаев: «Разногласий с Алексеем Березуцким не было. Мы с улыбкой читали конспирологические версии»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал вхождение Алексея Березуцкого в тренерский штаб команды.

    «Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры.

    Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе – в селекционном отделе, в спортивном.

    Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился.

    Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович [Гончаренко] очень рад такому решению», – сказал Бабаев.

    • С января 2020 года Алексей Березуцкий занимал пост заместителя гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам.
    • Сообщалось, что он может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14959

      vladimir-7 1 час назад

      Р.Бабаев расстроил и испортил сказку Васи Уткина, который надеялся, что Алексей уйдет из ЦСКА и что клуб, это не семья.

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