Бабаев: «Разногласий с Алексеем Березуцким не было. Мы с улыбкой читали конспирологические версии»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал вхождение Алексея Березуцкого в тренерский штаб команды.

«Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры.

Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе – в селекционном отделе, в спортивном.

Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился.

Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович [Гончаренко] очень рад такому решению», – сказал Бабаев.