Ролан Гусев определил лучших защитников в истории российского футбола

Ролан Гусев выделил лучших игроков обороны в истории российского футбола.
Это его бывшие одноклубники по ЦСКА.
– Методики Газзаева сегодня устарели?
– Нет, почему? Смотрю, как сейчас играют в тройку – законодателем в этом у нас был Газзаев.
А таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему.
– Братья росли на ваших глазах. За счет чего?
– В первую очередь – пусть на меня не обижаются – за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу.