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    • Ролан Гусев определил лучших защитников в истории российского футбола

    Ролан Гусев определил лучших защитников в истории российского футбола

    Ролан Гусев выделил лучших игроков обороны в истории российского футбола.

    Это его бывшие одноклубники по ЦСКА.

    – Методики Газзаева сегодня устарели?

    – Нет, почему? Смотрю, как сейчас играют в тройку – законодателем в этом у нас был Газзаев.

    А таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему.

    – Братья росли на ваших глазах. За счет чего?

    – В первую очередь – пусть на меня не обижаются – за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу.

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    Источник: Sport24

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    28.03.2024 11:00
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1711618108
    Очень далеко от объективности, сразу бросаются в глаза клубные пристрастия. Разве Онопко , Хлестов или Никифоров были хуже ? Кубок УЕФА не выигрывали , но наверно это командное достижение , а не отдельно братьев. Ролан , а Игнашевич где ?
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