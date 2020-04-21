Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в России.
«Тяжело было играть против Марселя Дессаи, Алессандро Неста. В России? Это Березуцкие и Игнашевич. Они действительно мощные защитники! Хотел ли кого-нибудь ударить во время матчей? Я – неконфликтный человек. Я избегаю столкновений. Но во время игр я иногда немного нервный. Это в порядке вещей.
Судей никогда не бил! С игроками тоже почти всегда все спокойно проходило. Например, Роберто Карлос и Филипп Лам – люди очень воспитанные, вежливые. Вот с Березуцкими много спорил, но до рукоприкладства не доходило», – сказал Коллер.
- Коллер выступал за «Крылья» в 2008-2009 годах.
- За самарский клуб забил 16 голов в 47 матчах.
Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.