Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в России.

«Тяжело было играть против Марселя Дессаи, Алессандро Неста. В России? Это Березуцкие и Игнашевич. Они действительно мощные защитники! Хотел ли кого-нибудь ударить во время матчей? Я – неконфликтный человек. Я избегаю столкновений. Но во время игр я иногда немного нервный. Это в порядке вещей.

Судей никогда не бил! С игроками тоже почти всегда все спокойно проходило. Например, Роберто Карлос и Филипп Лам – люди очень воспитанные, вежливые. Вот с Березуцкими много спорил, но до рукоприкладства не доходило», – сказал Коллер.