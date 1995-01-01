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    Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в России.

    «Тяжело было играть против Марселя Дессаи, Алессандро Неста. В России? Это Березуцкие и Игнашевич. Они действительно мощные защитники! Хотел ли кого-нибудь ударить во время матчей? Я – неконфликтный человек. Я избегаю столкновений. Но во время игр я иногда немного нервный. Это в порядке вещей.

    Судей никогда не бил! С игроками тоже почти всегда все спокойно проходило. Например, Роберто Карлос и Филипп Лам – люди очень воспитанные, вежливые. Вот с Березуцкими много спорил, но до рукоприкладства не доходило», – сказал Коллер.

    • Коллер выступал за «Крылья» в 2008-2009 годах.
    • За самарский клуб забил 16 голов в 47 матчах.

    Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

    Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3613

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Вот о чём эта новость ???
      Футбол контактный вид спорта, так что в борьбе с нападающим защитник использует все возможные средства для его нейтрализации.
      Тут и зацепы , и захваты , можно и меж рёбер двинуть, но всё культурно незаметно для арбитра. Это футбол.
      Кто играл , тот знает !!!

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