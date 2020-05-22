Гончаренко – о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: «Я двумя руками за»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко положительно относится к возможности включить в свой штаб Василия Березуцкого и Алексея Березуцкого.

«Почему нет? Если кто-то из них скажет, что готов быть тренером. Я двумя руками за, мне с ними легко. Они понимают, что такое оборона, атака. Для меня это хорошая поддержка», – сказал Гончаренко.

Будучи футболистами, братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год.

Сейчас они занимают посты заместителей генерального директора клуба по спортивным вопросам.

В «Витессе» Василий и Алексей работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

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