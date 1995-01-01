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    Гончаренко – о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: «Я двумя руками за»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко положительно относится к возможности включить в свой штаб Василия Березуцкого и Алексея Березуцкого.

    «Почему нет? Если кто-то из них скажет, что готов быть тренером. Я двумя руками за, мне с ними легко. Они понимают, что такое оборона, атака. Для меня это хорошая поддержка», – сказал Гончаренко.

    • Будучи футболистами, братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
    • Сейчас они занимают посты заместителей генерального директора клуба по спортивным вопросам.
    • В «Витессе» Василий и Алексей работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

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    Источник: Инстаграм Виктора Гончаренко

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