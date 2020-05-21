Гончаренко – об уходе Семина из «Локомотива»: «То как получилось – смотрится не очень. Можно было попрощаться более красиво»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То как получилось – смотрится не очень.

Удивился ли я этой новости? Да. Казалось, что контракт будет с ним продлен. Потому что «Локомотив» сейчас идет на том месте, которое их устраивает», – сказал Гончаренко.

Преемником Семина в «Локомотиве» стал серб Марко Николич .

. 73-летний специалист – самый титулованный тренер в истории клуба.

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