Гончаренко – об уходе Семина из «Локомотива»: «То как получилось – смотрится не очень. Можно было попрощаться более красиво»

Смотрится не очень - это очень мягко сказано.
Уволив шПалыча, они плюнули себе в карму!!! Их прокляли ВСЕ!!!!!!!!
А сколько еще они услышат...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.
«На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То как получилось – смотрится не очень.
Удивился ли я этой новости? Да. Казалось, что контракт будет с ним продлен. Потому что «Локомотив» сейчас идет на том месте, которое их устраивает», – сказал Гончаренко.
- Преемником Семина в «Локомотиве» стал серб Марко Николич.
- 73-летний специалист – самый титулованный тренер в истории клуба.
Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»