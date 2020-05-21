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    Гончаренко – об уходе Семина из «Локомотива»: «То как получилось – смотрится не очень. Можно было попрощаться более красиво»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

    «На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То как получилось – смотрится не очень.

    Удивился ли я этой новости? Да. Казалось, что контракт будет с ним продлен. Потому что «Локомотив» сейчас идет на том месте, которое их устраивает», – сказал Гончаренко.

    • Преемником Семина в «Локомотиве» стал серб Марко Николич.
    • 73-летний специалист – самый титулованный тренер в истории клуба.

    Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»

    Источник: Инстаграм Виктора Гончаренко

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    21.05.2020 22:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      PAREVG. 47 минут назад

      Смотрится не очень - это очень мягко сказано.
      Уволив шПалыча, они плюнули себе в карму!!! Их прокляли ВСЕ!!!!!!!!
      А сколько еще они услышат...

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      Рейтинг: +14738

      bset 47 минут назад

      Видимо руководство не устраивает. Слишком высоко забрались.

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