Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович не входит в сферу интересов клуба.

«Деспотович мне очень нравится как нападающий. Это моя личная оценка. Но у меня такое впечатление, что его через нас стараются протащить в другой клуб. ЦСКА им не интересуется», – сказал белорусский специалист.

Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.

В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

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