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    Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович не входит в сферу интересов клуба.

    «Деспотович мне очень нравится как нападающий. Это моя личная оценка. Но у меня такое впечатление, что его через нас стараются протащить в другой клуб. ЦСКА им не интересуется», – сказал белорусский специалист.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Гендиректор ЦСКА опроверг информацию о переходе Деспотовича

    «Рейтинг Букмекеров»: Деспотович не хочет играть в «Оренбурге»

    Источник: Инстаграм Виктора Гончаренко

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