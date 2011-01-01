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    «Рейтинг Букмекеров»: Деспотович не хочет играть в «Оренбурге»

    Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович не хочет продлевать контракт с клубом.

    По информации «Рейтинга Букмекеров», «Оренбург» готов платить сербу среднюю зарплату и продлить соглашение на 2 месяца, однако Деспотович не связывает свое будущее с уральцами. Игрок считает, что за эти 2 месяца он может получить травму и лишиться возможности подписать контракт с новой командой.

    Действующее соглашение футболиста истекает 31 мая.

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА контактировал с представителями футболиста и готов предложить ему зарплату в 1,2 миллиона евро в год.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3070

      Борат 6 минут назад

      Что ни новость, так стыдно за рылов ! Пора уже хряков в пердив отправить! Позор крючкохвостым пищевикам ! Гыгы

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