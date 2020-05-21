«Рейтинг Букмекеров»: Деспотович не хочет играть в «Оренбурге»

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович не хочет продлевать контракт с клубом.

По информации «Рейтинга Букмекеров», «Оренбург» готов платить сербу среднюю зарплату и продлить соглашение на 2 месяца, однако Деспотович не связывает свое будущее с уральцами. Игрок считает, что за эти 2 месяца он может получить травму и лишиться возможности подписать контракт с новой командой.

Действующее соглашение футболиста истекает 31 мая.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА контактировал с представителями футболиста и готов предложить ему зарплату в 1,2 миллиона евро в год.