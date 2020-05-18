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    «СЭ»: ЦСКА хочет подписать Деспотовича. Клуб готов платить ему 1,2 миллиона в год

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.

    По информации «СЭ», московский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста и сообщил им о готовности предложить сербу годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.

    В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому ЦСКА сможет подписать его бесплатно.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2020 22:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14667

      bset 49 минут назад

      Нормально. Опыт есть, не в самой сильной команде забивает, под РПЛ адаптирован, трансфер бесплатный. Если все так, хорошее приобретение. А то Чалов что-то расслабился без конкуренции.

      0
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      Рейтинг: -95

      Фанат Рубина > bset 33 минуты назад

      это не просто нормально это отлично для цска... они в связке с чаловым(если его не продадут)( будет убойной, но газпром может не позволить этому и отдаст его в сочи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8828

      ufos73 1 час назад

      ВЭБ начал "усилять" коней ))

      -1
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      Рейтинг: +143

      Маленький 2 часа назад

      Откуда такие деньги??

      -3
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