«СЭ»: ЦСКА хочет подписать Деспотовича. Клуб готов платить ему 1,2 миллиона в год

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации «СЭ», московский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста и сообщил им о готовности предложить сербу годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.

В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому ЦСКА сможет подписать его бесплатно.