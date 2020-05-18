«СЭ»: ЦСКА хочет подписать Деспотовича. Клуб готов платить ему 1,2 миллиона в год

Нормально. Опыт есть, не в самой сильной команде забивает, под РПЛ адаптирован, трансфер бесплатный. Если все так, хорошее приобретение. А то Чалов что-то расслабился без конкуренции.
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.
По информации «СЭ», московский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста и сообщил им о готовности предложить сербу годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.
В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому ЦСКА сможет подписать его бесплатно.
- Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
- В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.