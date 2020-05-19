Гендиректор ЦСКА опроверг информацию о переходе Деспотовича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о трансфере форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича в московский клуб.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА контактировал с представителями футболиста и готов предложить сербу зарплату в 1,2 миллиона евро в год.