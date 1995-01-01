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    Гендиректор ЦСКА опроверг информацию о переходе Деспотовича

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о трансфере форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича в московский клуб.

    «Эта информация не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА контактировал с представителями футболиста и готов предложить сербу зарплату в 1,2 миллиона евро в год.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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