Гончаренко – о трансферных целях ЦСКА: «Нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перечислил позиции, которые хочет усилить клуб во время летнего трансферного окна.
«Наметили цели трансферной политики: нападающий, опорный полузащитник, центральный защитник», – сказал Гончаренко.
- По итогам 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- В последнее время сообщалось об интересе московского клуба к защитнику НЕКа Йозефу Квиде (журналист Панков), защитнику «Крузейро» Кака (UOL Esporte), нападающему «Дженоа» Антонио Санабрии («Чемпионат») и форварду «Оренбурга» Джордже Деспотовичу («СЭ»).
Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»
Гончаренко – об уходе Семина из «Локомотива»: «То как получилось – смотрится не очень. Можно было попрощаться более красиво»
Источник: Инстаграм Виктора Гончаренко