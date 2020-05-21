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    Гончаренко – о трансферных целях ЦСКА: «Нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перечислил позиции, которые хочет усилить клуб во время летнего трансферного окна.

    «Наметили цели трансферной политики: нападающий, опорный полузащитник, центральный защитник», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко: «Такое впечатление, что Деспотовича через нас стараются протащить в другой клуб»

    Гончаренко – об уходе Семина из «Локомотива»: «То как получилось – смотрится не очень. Можно было попрощаться более красиво»

    Источник: Инстаграм Виктора Гончаренко

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    21.05.2020 23:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3069

      Борат 3 минуты назад

      Вратаря тоже не мешало бы поискать ! Гыгы

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      Рейтинг: +14738

      bset 8 минут назад

      Адекватное желание. В защите не хватает опыта, опорников вообще нет - центральную зону на раз проходят, ну с нападающими все понятно.

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