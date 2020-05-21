Гончаренко – о трансферных целях ЦСКА: «Нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перечислил позиции, которые хочет усилить клуб во время летнего трансферного окна.

«Наметили цели трансферной политики: нападающий, опорный полузащитник, центральный защитник», – сказал Гончаренко.

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