«Чемпионат»: ЦСКА проявил интерес к форварду «Дженоа» Санабрии

По информации «Чемпионата», ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией, права на которого принадлежат «Бетису».
- Парагвайский форвард выступает за «Дженоа» на правах аренды. В этом сезоне Санабрия забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах итальянской Серии А.
- «Бетису» купил его у «Ромы» летом 2016 года за 7,5 миллионов евро.
- Контракт Санабрии с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге
Источник: «Чемпионат»