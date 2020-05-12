«Чемпионат»: ЦСКА проявил интерес к форварду «Дженоа» Санабрии

По информации «Чемпионата», ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией, права на которого принадлежат «Бетису».

Парагвайский форвард выступает за «Дженоа» на правах аренды. В этом сезоне Санабрия забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах итальянской Серии А.

«Бетису» купил его у «Ромы» летом 2016 года за 7,5 миллионов евро.

Контракт Санабрии с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

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