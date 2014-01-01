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    «Чемпионат»: ЦСКА проявил интерес к форварду «Дженоа» Санабрии

    По информации «Чемпионата», ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией, права на которого принадлежат «Бетису».

    • Парагвайский форвард выступает за «Дженоа» на правах аренды. В этом сезоне Санабрия забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах итальянской Серии А.
    • «Бетису» купил его у «Ромы» летом 2016 года за 7,5 миллионов евро.
    • Контракт Санабрии с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге

    Источник: «Чемпионат»

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