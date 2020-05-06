ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге

ЦСКА летом намерен усилить защитную линию. Клуб заинтересован в игроке голландского НЕКа Йозефе Квиде, пишет журналист Андрей Панков.
Клуб выступает во втором по силе голландском дивизионе, который, как и Эредивизие, досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
- НЕК финишировал в своем дивизионе восьмым.
- Квида на рынке стоит 300 тысяч евро.
- В сезоне чех провел 27 матчей, забил два гола.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в телеграме - более 2,1 тысячи подписчиков.