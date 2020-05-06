ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге

ЦСКА летом намерен усилить защитную линию. Клуб заинтересован в игроке голландского НЕКа Йозефе Квиде, пишет журналист Андрей Панков.

Клуб выступает во втором по силе голландском дивизионе, который, как и Эредивизие, досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.