Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге

    ЦСКА летом намерен усилить защитную линию. Клуб заинтересован в игроке голландского НЕКа Йозефе Квиде, пишет журналист Андрей Панков.

    Клуб выступает во втором по силе голландском дивизионе, который, как и Эредивизие, досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

    • НЕК финишировал в своем дивизионе восьмым.
    • Квида на рынке стоит 300 тысяч евро.
    • В сезоне чех провел 27 матчей, забил два гола.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в телеграме - более 2,1 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4740

      Lester84 1 секунду назад

      Скоро защитников уже солить можно будет. А оборона все равно - проходной двор

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76538
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru